İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda hastane ve okulların hedef alındığını belirterek uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Pezeşkiyan, sivillerin ve özellikle çocukların hedef alınmasının insani ilkelere açıkça aykırı olduğunu söyledi.

“Hastanelere saldırı yaşamın kendisine yöneliktir”

Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, sağlık kuruluşlarına yönelik saldırıların yalnızca fiziki yıkıma değil, insan hayatına doğrudan tehdit anlamı taşıdığına dikkat çekti.

“Hastanelere yapılan saldırılar yaşamın kendisine yönelik saldırıdır” diyen Pezeşkiyan, sağlık hizmetlerinin savaş ve çatışma ortamlarında dahi korunması gerektiğini vurguladı.

“Okulları vurmak bir ulusun geleceğini hedef almaktır”

İran Cumhurbaşkanı, eğitim kurumlarına yönelik saldırıların da kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Okullara yapılan saldırılar bir ulusun geleceğini hedef almaktadır” ifadelerini kullanan Pezeşkiyan, çocukların ve sivillerin korunmasının uluslararası hukuk açısından temel bir yükümlülük olduğunu söyledi.

“Dünya bu saldırıları kınamalı”

Pezeşkiyan, uluslararası topluma çağrıda bulunarak söz konusu saldırıların açık şekilde kınanması gerektiğini dile getirdi.

“Hastaları ve çocukları hedef almak insani ilkeleri açıkça ihlal etmektir. Dünya bunu kınamalıdır” diyen Pezeşkiyan, İran’ın bu saldırılara sessiz kalmayacağını ifade etti.

“İran boyun eğmeyecek”

Açıklamasında ulusal birlik mesajı da veren Pezeşkiyan, yas tutan İran halkının yanında olduğunu belirtti.

İran’ın saldırılar karşısında geri adım atmayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, ülkesinin egemenliğini ve güvenliğini korumakta kararlı olduğunu kaydetti.

Söz konusu açıklamalar, bölgedeki gerilimin yalnızca askeri değil, insani boyutuyla da derinleştiğini ortaya koyarken, uluslararası toplumun nasıl bir tutum alacağı merak konusu olmaya devam ediyor.