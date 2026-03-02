İran Devrim Muhafızları Ordusu (İran Devrim Muhafızları Ordusu), Körfez bölgesindeki ABD askeri hedeflerine yönelik yeni bir saldırı dalgası düzenlediğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki ABD üslerinin füze ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bildirildi.

“Sadık Vaat 4 Operasyonu”nun 11’inci dalgası

Devrim Muhafızları tarafından yayımlanan bildiride, “Sadık Vaat 4 Operasyonu”nun 11’inci dalgası kapsamında toplam 26 insansız hava aracı (İHA) ve 5 balistik füzenin ateşlendiği belirtildi.

Saldırıların, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Hürmüz Boğazı çevresindeki ABD ordusuna ait sabit ve mobil hedefleri kapsadığı ifade edildi.

Kuveyt’te Arifjan Üssü hedefte

Açıklamaya göre Kuveyt’te bulunan Arifjan ABD Üssü, 12 insansız hava aracıyla hedef alındı. Üssün ABD ordusunun bölgedeki lojistik ve kara operasyonları açısından kritik bir merkez olduğu biliniyor.

Saldırının ardından hasar ve can kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE’de Minhad Üssü’ne füze ve İHA saldırısı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alan Al Minhad Üssü’ndeki ABD askeri komuta ve kontrol merkezinin 6 İHA ve 5 balistik füze ile hedef alındığı bildirildi.

Bu saldırının, bölgedeki ABD askeri koordinasyon kapasitesini zayıflatmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Bahreyn’de ABD donanma tesisleri vuruldu

Bildiride ayrıca Bahreyn’de konuşlu ABD donanmasına ait tesislerin de hedef alındığı kaydedildi. Körfez’deki ABD deniz gücünün önemli unsurlarından biri olan ABD Beşinci Filosu’na bağlı tesislerin 6 İHA ile vurulduğu öne sürüldü.

Körfez’de gerilim tırmanıyor

İran’ın eş zamanlı olarak birden fazla ülkedeki ABD hedeflerine yönelik saldırı düzenlediğini duyurması, bölgesel gerilimin yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı çevresindeki askeri hareketliliğin küresel enerji arzı ve deniz ticareti açısından da risk oluşturabileceğini belirtiyor.

İran'dan radyo sinyalleri!

Gelen son bilgilere göre ise, İran'ın radyo sinyalleri ile şifreli mesajlar göndermeye başladığı öğrenildi.