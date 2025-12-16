Son Mühür - Trafikte kural ihlallerine yönelik yaptırımları sıkılaştıran yeni Trafik Kanunu teklifi, yeni yılın ilk günlerinde TBMM Genel Kurulu’nda ele alınacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 Merkezi Yönetim Bütçesi ve 2024 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmeleri için bulunduğu TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, düzenlemenin "Ocak ayının ilk haftasında" Meclis gündemine geleceğini duyurdu.

Teklif, özellikle trafikte can ve mal güvenliğini tehdit eden ihlallere karşı caydırıcılığı güçlendirmeyi hedefliyor. Buna göre, trafikte tartışma sırasında saldırgan amaçla aracından inen veya başka bir aracı ısrarla takip eden sürücülere ehliyetin iptali de dahil olmak üzere ağır yaptırımlar uygulanacak.

Düzenlemenin en öne çıkan maddelerinden biri, kırmızı ışık ihlallerine ilişkin oldu. Teklife göre, bir takvim yılı içinde 6 kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek ve bu sürücülere 80 bin lira idari para cezası verilecek. Kırmızı ışık ihlali nedeniyle trafik kazasına yol açan sürücülerin ehliyetleri ise 60 günlüğüne geri alınacak. Belgelerin iadesi için psikoteknik değerlendirmeden geçilmesi ve sürücülüğe engel bir durumun bulunmaması koşulu aranacak.

15 bin lira ceza kesilecek

Hız ihlallerine yönelik yaptırımlar da güçlendiriliyor. Yerleşim yerlerinde hız sınırını 46–55 kilometre aşanların ehliyetleri 30 gün, 56–65 kilometre aşanların 60 gün, 66 kilometre ve üzeri aşanların ise 90 gün süreyle geri alınacak. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ambulans, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele araçlarına yol vermeyen ya da durmayan sürücülere ise 46 bin lira para cezası kesilecek ve ehliyetlerine 30 gün süreyle el konulacak.

Trafikte cep telefonu kullananlara da ceza

Araçlarda yapılan değişiklikler nedeniyle çevreyi rahatsız edecek seviyede gürültü oluşması durumunda sürücülere 16 bin lira idari para cezası uygulanacak. Trafikte saldırgan davranışla başka bir aracı takip eden veya araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası kesilecek, ehliyetleri 60 günlüğüne geri alınacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek. Seyir halindeyken cep telefonu kullanan sürücülere 5 bin lira para cezası uygulanacak. Yarış yapan sürücülere ise 46 bin lira idari para cezası verilecek ve ehliyetleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis