NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amerikan basınına konuşan Rutte, Avrupa ülkelerinin ABD’ye gerekli tüm desteği sağladığını belirtti.

“Avrupa liderleriyle görüştüm”

Rutte, hafta sonu Avrupa’daki liderlerle temas kurduğunu ifade ederek, ABD’nin bölgedeki çıkarlarını savunma konusunda Avrupa’nın harekete geçtiğini söyledi.

NATO’nun üst düzey komutanlarıyla da bir araya geldiğini aktaran Rutte, operasyonların sürdürülmesi için gereken askeri ve lojistik desteğin sağlandığını kaydetti.

Trump’a destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer kapasitesi ve balistik füze programına yönelik adımlarını takdir ettiğini belirten Rutte, Washington yönetiminin bölgesel güvenliği sağlamaya dönük çabalarına destek verdi.

Rutte ayrıca ABD’nin yaşadığı askeri kayıplar için başsağlığı dileklerini iletti.

“Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için”

NATO dayanışmasına vurgu yapan Rutte, tüm Avrupa ülkelerinin ABD’yi destekleme konusunda ortak bir tutum sergilediğini söyledi.

“Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” ifadesini kullanan Rutte, İran yönetimini bölgeye istikrarsızlık ihraç etmekle suçladı. Tahran’daki mevcut yönetimin hem Orta Doğu hem de Avrupa için tehdit oluşturduğunu savundu.

Bölgesel güvenlik vurgusu

Rutte, İran’ın nükleer ve balistik kapasitesinin ortadan kaldırılmasının bölgesel ve küresel güvenlik açısından kritik önemde olduğunu dile getirdi. NATO’nun, müttefiklerin güvenliğini sağlama konusunda kararlı olduğunu belirten Genel Sekreter, ittifakın koordineli şekilde hareket ettiğini ifade etti.

Açıklamalar, ABD-İran geriliminin uluslararası boyut kazandığını ve NATO’nun süreçte aktif bir diplomatik ve askeri pozisyon aldığını ortaya koydu.