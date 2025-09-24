Son Mühür - Son yıllarda özellikle sporcular arasında popüler olan basmati pirinci, Hindistan ve Pakistan'da meydana gelen sel felaketlerinin ardından art arda zamlarla karşı karşıya kalıyor. Düşük glisemik indeksi sayesinde uzun süre tokluk hissi veren ve kilo kontrolüne yardımcı olan bu pirincin ana vatanı olan Hindistan ve Pakistan, sel felaketleri nedeniyle büyük sıkıntılar yaşıyor. Yoğun yağışların neden olduğu taşkınlar, ülke genelindeki pirinç tarlalarını kullanılamaz hale getirirken, dünya genelinde ihraç edilen basmati pirincinin fiyatları da sürekli yükseliyor.

Yeni zamlar geliyor

Beslenme uzmanları, diyetlerinde basmati pirincine yer veren danışanlarına stok yapmaları önerisinde bulunurken, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ürünün fiyatının önümüzdeki haftalarda iki katına çıkmasının beklendiği ifade ediliyor.

Basmati princi

Coğrafi koşullar nedeniyle Türkiye’de sınırlı miktarda üretilen basmati pirinci, iç piyasada neredeyse tamamen Pakistan ve Hindistan’dan ithal ediliyor. Uzun, ince ve hafif kavisli taneleriyle diğer pirinç türlerinden ayrılan basmati, Akdeniz ikliminde yetişmediği için farklı özellikler taşır. Daha düşük glisemik indekse sahip olan basmati pirinci, kan şekerini daha yavaş yükselttiği için diyabet dostu olarak kabul edilir ve aynı zamanda düşük yağ içeriğine sahiptir.