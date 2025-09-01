Son Mühür - Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi okul alışverişi telaşı sürerken, uzmanlar özellikle ayakkabı seçiminde velilere dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulunuyor. Çocukların günlerinin 10 saatten fazlasını okulda ve yolda geçirdiğine dikkat çeken Işık Kırca, yanlış ayakkabı seçiminin ilerleyen yıllarda topuk dikeni ve çeşitli deformasyonlara yol açabileceğini söyledi.

Ekonomik nedenlerle ucuz ayakkabıya yönelmenin veya marka takıntısıyla sağlık kriterlerini göz ardı etmenin sık görülen hatalar arasında olduğunu belirten Kırca, “Ayakkabı seçimi hem ayak hem de postür sağlığını etkiler” dedi.

Ayakkabı seçiminde nelere dikkat edilmeli?

Kırca, doğru ayakkabı seçimi için şu tavsiyelerde bulundu:

Ayakkabı, ayak şekline ve genişliğine uyum sağlamalı, ayağı sıkmamalı ve hareketleri kısıtlamamalı.

Taban desteği yeterli olmalı; aşırı sert veya aşırı yumuşak tabanlardan kaçınılmalı.

Konç kısmı (bilek kısmı) bileği destekleyecek sertlikte olmalı.

Kullanılan materyaller kaliteli ve sağlığa uygun olmalı.

Deformasyona neden olabilecek özelleştirilmiş fabrikasyon ayakkabılardan uzak durulmalı.

Kırca, “Doğru seçilmiş ayakkabı ile hem ayak sağlığımız hem de duruş sağlığımız için önemli bir adım atmış oluruz. Çocuklarımıza yeni eğitim döneminde başarılar ve sağlıklı bir gelecek diliyorum” ifadelerini kullandı.