SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında teknik bir takibe imza attı. Edinilen bilgilere göre, bir süredir polis ekiplerinin radarına giren ve hem teknik hem de fiziki takip altında tutulan İzmirli bir avukata yönelik dün operasyon için düğmeye basıldı.

Üzerinde Ve Aracında Ele Geçirildi

Polis ekiplerinin gerçekleştirdiği ani baskınla yakalanarak gözaltına alınan avukatın üzerinde ve kullandığı lüks araçta detaylı arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda, şüphelinin hem üst aramasında hem de aracının çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirildiği iddia edildi. Ele geçirilen maddelere emniyet tarafından el konulurken, avukat sorgulanmak üzere Yeşilyurt’taki Narkotik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Uyuşturucu Davalarına Bakıyordu

Gözaltına alınan avukatla ilgili ortaya çıkan en dikkat çekici detay ise baktığı davalar oldu. Şüphelinin, İzmir adliyesinde özellikle uyuşturucu ticareti, bulundurma ve nakletme gibi doğrudan narkotik suçlarını kapsayan ceza davalarında savunma makamı olarak görev yaptığı öğrenildi. Kendisi de uyuşturucu suçlamasıyla gözaltına alınan avukatın, adliyedeki mesleki profili emniyet birimlerince de mercek altına alındı.

Bugün Hakim Karşısına Çıkıyor

Narkotik Şube Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi. Hastaneye götürülerek sağlık ve doktor kontrolünden geçirilen avukatın adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından sorgulanacak olan avukatın, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' veya 'bulundurmak' suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi bekleniyor.