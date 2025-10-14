Son Mühür- Son olarak “Uzak Şehir” dizisinde Alya’nın annesi Fikriye karakterini canlandıran usta oyuncu Nursel Köse, başarılı performansının ardından bu kez beslenme düzeniyle gündeme geldi. Köse, katıldığı televizyon programında yıllardır uyguladığı diyet sistemini anlattı.

“Süt ve yoğurt tüketmiyorum”

Saba Tümer’in programına konuk olan 64 yaşındaki Nursel Köse, uzun süredir kan grubuna göre beslendiğini söyledi.

Ünlü oyuncu, “0 kan grubuyum, süt ve yoğurt tüketmiyorum” diyerek yıllardır uyguladığı beslenme düzeninin detaylarını paylaştı.

“Bu diyetle yıllardır enerjik ve zinde kalıyorum. Vakti zamanında eklem kireçlenmesi yaşadım, romatizma dediler. Araştırmaya başladım, kan grubuma göre birçok şeyi yanlış yaptığımı fark ettim.”

“15-20 yıldır bu diyeti uyguluyorum”

Köse, yaklaşık 20 yıldır “Kan Grubu Diyeti”ni sürdürdüğünü belirterek, “Bende yarıyor, 15-20 yıldır yapıyorum. Tüm beslenme sistemimi değiştirdim.

Çok araştırma yaptım, yarı doktor gibiyim. Yıllardır deniyorum; yaşlanmıyorsun, yorulmuyorsun. Kendi bedenim için iyi olduğuna inanıyorum.”

Usta oyuncu, bu yaşam biçiminin yalnızca kilo kontrolü değil, aynı zamanda genel sağlık ve zindelik açısından da önemli faydalar sağladığını vurguladı.

“Ayran içmiyorum, canım da çekmiyor”

Programda dikkat çeken açıklamalarından biri de süt ürünleriyle ilgiliydi. “Ayran hiç içmiyorum, canım da çekmiyor. Yersem şişiyorum. Bu diyetin faydasını yıllardır görüyorum.”

Köse, süt ve süt ürünlerini tamamen hayatından çıkardığını ve bu sayede sindirim problemlerinden kurtulduğunu ifade etti.

Kan grubu diyeti nedir?

Kan grubu diyeti, 1996 yılında Amerikalı doğa hekimi Dr. Peter J. D’Adamo tarafından geliştirilen bir beslenme yaklaşımı.

Bu diyete göre her birey, A, B, AB veya 0 kan grubuna göre farklı besinleri tüketmeli. Amaç; metabolizmayı dengelemek, kilo vermeyi kolaylaştırmak ve hastalıklara karşı direnci artırmak.

“Her beden farklı, kendinizi dinleyin”

Sözlerinin sonunda sağlıklı yaşam için herkese kendi bedenini tanıma çağrısı yapan Köse, “Her beden farklıdır. Ben kendi bedenimi dinledim, bana iyi geleni buldum. Kan grubuna göre beslenmek bana güç veriyor.” dedi.