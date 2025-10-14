Son Mühür- Uzun süredir çeşitli platformlarda hakaretlere maruz kaldığını belirten güzel, geçirdiği operasyonların ardından “artık beni de beğeneceksiniz” diyerek takipçilerine seslendi.

Beş ameliyat birden geçirdi

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beş ayrı yüz ameliyatı geçirdiğini söyleyen güzel, “yüzümün tamamını tekrardan yaptıracağım. biraz acılı bir işlem olacak ama artık bir cesaret edip oluyorum. sosyal medyada o kadar şey ki, güzel olmak zorundasın. ben çirkinim ve bu yüzden hiçbir zaman sevilmedim. artık seveceksiniz hepiniz” ifadelerini kullandı.

“Çirkinim, bu yüzden sevilmedim”

Tablet Reis lakaplı güzel, ameliyat sonrası paylaştığı videoda takipçilerine duygusal bir mesaj bıraktı. “bana sürekli çirkin dediniz, yetersizlik hissettirdiniz. ben sanki birini sevemezmişim, birinden hoşlanamazmışım gibi davrandınız. ama benim de duygularım olduğu, insan olduğum aklınıza gelmedi” sözleriyle yaşadığı psikolojik baskıyı anlattı.

Geçmişte intihar girişiminde bulunmuştu

Daha önce 35 kilo olduğunu açıklayan onurcan güzel, zayıflığından dolayı vücudunu sevmediğini, hatta “obez olmak istediği için ağladığını” dile getirmişti. Güzel, bir dönem yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunmuş ve yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

“Halamın emekli maaşıyla geçiniyoruz”

Onurcan güzel, daha önce yaptığı açıklamalarda halasının emekli maaşıyla ve tiktok canlı yayınlarından kazandığı küçük gelirle geçindiğini söylemişti. Ayrıca genetik bir rahatsızlık nedeniyle çalışamadığını ifade eden güzel, yaşam koşullarının zor olduğunu dile getirmişti.

takipçilerini üzen açıklamalar

Sosyal medya kullanıcıları, tablet reis’in ameliyat sonrası paylaşımlarına hem destek hem üzüntüyle tepki gösterdi. Birçok kişi, güzel’in zorbalığa maruz kalmasının psikolojik boyutuna dikkat çekerek, “kimse kimseyi görünüşüyle yargılamamalı” yorumlarında bulundu.