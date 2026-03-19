Bölgedeki askeri hareketliliğin acı bilançosu, ekmeğinin peşindeki bir Türk tır şoförünü hayattan kopardı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar esnasında yaşamını yitiren Türk vatandaşı Hüseyin Fırat için özel bir taziye mesajı yayımladı. Bakan Arakçi, diplomatik teamüllerin ötesine geçerek bizzat Türkçe kaleme aldığı mesajında, yaşanan bu kaybın derin üzüntüsünü paylaştı ve saldırganların masum sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Bakan Arakçi’den sert tepki ve taziye msajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı açıklamada, Türk şoför Hüseyin Fırat’ın ölümünü "mazlumca bir şehadet" olarak nitelendirdi. Arakçi, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "İran topraklarında, düşman ABD-İsrail güçlerince hedef alınan emekçi Türk evladı Hüseyin Fırat’ın hayatını kaybetmesi, saldırgan odakların hiçbir ayrım gözetmeksizin masum sivil halkı doğrudan hedef seçtiğinin en somut göstergesidir. Bu mübarek günlerde aziz kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk halkına sabırlar diliyorum."

Ekmek teknesinde gelen trajik ölüm

Hüseyin Fırat’ın hikayesi, İstanbul’dan yüklediği yükü Afganistan’a ulaştırma amacıyla başlamıştı. Uzun yolculuğunun ardından dönüş yoluna geçen Fırat, İran’ın Tebriz kenti yakınlarına ulaştığı sırada bölgede patlak veren hava saldırılarının ortasında kaldı. ABD ve İsrail’in İran hedeflerine yönelik fırlattığı füzelerden birinin patlaması sonucu etrafa saçılan şarapnel parçaları, Fırat’ın kullandığı tırın kabinine isabet etti. Araç içerisinde ağır yaralanan talihsiz şoför, çevredekilerin yardımıyla acilen hastaneye kaldırıldı.

6 günlük yaşam savaşı Zencan’da son buldu

Saldırının ardından vakit kaybedilmeden Zencan şehrindeki bir devlet hastanesine nakledilen Hüseyin Fırat, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Vücuduna isabet eden şarapnel parçalarının yarattığı ağır hasarla mücadele eden Türk şoför, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. 6 gün boyunca süren yaşam savaşını kaybeden Fırat’ın vefatı, hem ailesini hem de lojistik camiasını yasa boğdu. Olay, uluslararası arenada sivil güvenliği tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.