ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’da enerji hatlarını hedef alan saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, İran’daki Güney Pars Doğalgaz Sahasına yönelik saldırının ABD’nin bilgisi dışında İsrail tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Trump, İran’ın Katar’a yönelik saldırılarını sürdürmemesi halinde yeni bir saldırının söz konusu olmayacağını ifade etti.

“ABD’nin bilgisi yoktu, Katar’ın dahli bulunmuyor”

Sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Trump, İsrail’in bölgedeki gelişmelere duyduğu tepki nedeniyle söz konusu doğalgaz sahasını hedef aldığını belirtti. Saldırının tesisin sınırlı bir bölümüne yönelik olduğunu aktaran Trump, ABD’nin bu operasyondan haberdar olmadığını vurguladı. Ayrıca Katar’ın da saldırıyla herhangi bir bağlantısının bulunmadığını, hatta önceden bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

İran’ın Katar’a saldırısı “haksız” olarak nitelendirildi

Trump, İran’ın saldırıya karşılık olarak Katar’daki sıvılaştırılmış doğalgaz tesisini hedef almasını “haksız ve adaletsiz” olarak değerlendirdi. İran’ın bu tutumunu sürdürmemesi gerektiğini belirten Trump, “İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars doğalgaz sahasına başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek” ifadelerini kullandı.

“Tamamını vururuz” uyarısı

İran’a yönelik uyarılarını sertleştiren Trump, Katar’daki enerji altyapısına yeni bir saldırı düzenlenmesi halinde ağır sonuçlar doğabileceğini söyledi. Trump, “Böyle bir durum tekrarlanırsa, ABD İsrail'in yardımı ya da rızasıyla veya bu olmadan, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vuracak” dedi.

Trump, böyle bir müdahalenin İran açısından uzun vadeli ciddi sonuçlar doğurabileceğine işaret ederek, “Ancak Katar'ın LNG tesisine tekrar saldırı düzenlenirse, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim” uyarısında bulundu.

Misilleme zinciri büyüyor

Dünyanın en büyük doğalgaz sahası olarak bilinen Güney Pars Doğalgaz Sahası, son dönemde hava saldırılarının hedefi olurken, İran tarafı da sert açıklamalarla karşılık verdi. İran Devrim Muhafızları Ordusu misilleme tehdidinde bulunurken, gelişmelerin ardından İran’ın Katar’daki Ras Laffan bölgesine füze saldırısı düzenlediği ve bölgede yangın çıktığı bildirildi.