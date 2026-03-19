Uluslararası deniz ticaretinde güvenlik endişeleri artarken, Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Katar açıklarında dikkat çeken bir olay yaşandığını duyurdu. Ras Laffan bölgesinin yaklaşık 7 kilometre doğusunda seyreden bir gemiye “bilinmeyen bir cismin” isabet ettiği bildirildi.

Mürettebat güvende, soruşturma sürüyor

UKMTO tarafından yapılan açıklamada, olayda gemide bulunan tüm mürettebatın güvende olduğu belirtildi. Ancak cismin kaynağına ilişkin belirsizlik sürerken, olayın nedenine yönelik inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Yetkililer, bölgedeki deniz trafiğinin risk altında olabileceğine dikkat çekerek gemilere yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Açıklamada, "Bölgedeki gemilere dikkatli seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiye edilir" denildi.