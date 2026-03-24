Son Mühür- İstanbul’un kalbi Maslak’ta yer alan Ağaoğlu 1453 sitesinde, 16. kattaki dairesinden şüpheli bir şekilde düşerek hayatını kaybeden ünlü prodüktör Erol Köse, arkasında yanıtlanmamış pek çok soru bıraktı. 61 yaşında hayata gözlerini yuman Köse’nin vefatı, güvenlik birimleri tarafından kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçerken, olay yerindeki incelemeler derinleştirildi. Yakın çevresinden sızan bilgilere göre, ünlü yapımcının son üç aydır ağır psikolojik sorunlarla mücadele ettiği ve bu süre zarfında dairesinden hiç dışarı çıkmadığı öğrenildi. Bu trajik veda, sadece polisiye bir vakayı değil, aynı zamanda geçmişin hesaplaşmalarını da beraberinde getirdi.

Nez’den sarsıcı veda mesajı

Erol Köse’nin ölümüyle birlikte magazin dünyasının tozlu rafları yeniden açıldı. Bir dönemin parlayan yıldızı olan şarkıcı Nez, prodüktörün vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından adeta bir dönem kapama mesajı yayınladı.

Kariyerinin zirvesindeyken Köse ile imzaladığı bağlayıcı sözleşmeler nedeniyle büyük bir çıkmaza girdiğini belirten Nez, yaşadığı o yılları "hapse mahkum edilmek" olarak nitelendirdi. Ünlü şarkıcı, yıllar önce kaybettiği maddi ve manevi haklarının acısının hala taze olduğunu vurgulayarak, "Ben ve ailem yıllarca neler çektik, bunu bir Allah bir de biz biliriz. Hakkımı helal etmiyorum," ifadeleriyle sarsıcı bir duruş sergiledi.

Erol Köse kimdir?

Tıp doktorluğundan prodüktörlüğe, komedi dansçılığından magazin yorumculuğuna kadar pek çok farklı kimliği 61 yıllık ömrüne sığdıran Erol Köse, İstanbul’da yaşanan trajik bir olayla hayata gözlerini yumdu. Türk pop müziğinin altın çağına damga vuran ve sektörün en tartışmalı isimlerinden biri olarak kabul edilen Köse, arkasında başarılar, polemikler ve sayısız hit şarkıdan oluşan dev bir miras bıraktı.

21 Eylül 1965 tarihinde Elazığ’da dünyaya gelen Erol Köse’nin kariyer yolculuğu, aslında tıp fakültesi sıralarında başladı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan Köse, "müzik doktoru" lakabını aldı.1990’lı yılların gelişiyle birlikte rotasını prodüktörlüğe kıran Erol Köse, "Erol Köse Production" çatısı altında Türk pop müziğinin yönünü tayin eden hamlelere imza attı. Ayna grubundan Nez’e, Atilla Taş’tan Nihat Doğan’a kadar pek çok ismi sektöre kazandıran Köse; Tarkan, Sertab Erener ve Gülşen gibi dev isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle müzik piyasasının en güçlü figürlerinden biri haline geldi.

Kariyerinin son dönemlerinde rotasını medya ve magazin yorumculuğuna çeviren ünlü yapımcı, sivri dili ve ezber bozan açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekiyordu.