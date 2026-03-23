Son Mühür- 2006 yılında yaz dizisi olarak başlayan Arka Sokaklar, yıllar içinde Türk televizyonunun en kalıcı projelerinden biri haline geldi.

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izleyiciyle bağ kurmayı başaran yapım, 20 yıldır kesintisiz şekilde ekran yolculuğunu sürdürüyor.

Dizinin bu başarısında, güçlü hikayesinin yanı sıra uzun yıllardır değişmeyen çekirdek oyuncu kadrosu önemli rol oynuyor.

Çekirdek kadro hala dizide

Arka Sokaklar’ın dikkat çeken özelliklerinden biri de ana kadrosunu büyük ölçüde koruması. Dizinin ilk dönemlerinden bu yana birçok oyuncu hala projede yer alırken, bu durum izleyiciyle kurulan bağın güçlenmesini sağlıyor.

Bu isimler arasında yer alan ve “Hüsnü Çoban” karakteriyle hafızalara kazınan Özgür Ozan da dizinin en uzun soluklu oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

"Bir 20 yıl daha devam etmesin"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Ozan, dizinin 20 yıllık serüveniyle ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Ozan, uzun süredir devam eden projeye esprili bir dille “sitem” etti.

Ünlü oyuncu açıklamasında, “Arka Sokaklar’a başladığımda 40 yaşındaydım, şimdi 60 yaşındayım. Bir 20 yıl daha devam etmesin! Her sene ‘bu sene bitecek’ diyorum” ifadelerini kullandı.