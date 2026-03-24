Son Mühür- Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamaları kapsamında tutuklanan ve yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra eşi Engin Polat ile birlikte tahliye edilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat, son günlerde yaptığı paylaşımlarla yeniden kamuoyunun odağına yerleşti.

Tahliye sürecinin ardından sosyal medya hesaplarını aktif kullanan Polat’ın paylaşımları sık sık gündem olurken, son gelişmeler dikkat çekici bir boyuta ulaştı.

Üçüncü bebeğini kaybetmişti

Dilan Polat’ın bir süre önce üçüncü çocuğuna hamile olduğu öğrenilmiş, ancak geçtiğimiz günlerde bebeğini kaybettiği açıklanmıştı.

Yaşadığı bu kaybın ardından zor bir süreçten geçtiği ifade edilen Polat’ın psikolojik durumu da sosyal medya kullanıcıları tarafından tartışılmaya başlandı.

Gece yarısı paylaşımları dikkat çekti

Gece saatlerinde peş peşe yaptığı paylaşımlar, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Polat’ın ardından sosyal medya hesabını kapatma kararı alması ise dikkatleri daha da üzerine çekti.

Elleri çizik halde görüntülendi

Yapılan paylaşımlarda Dilan Polat’ın ellerinin çizik içinde olduğu görüldü. Görüntülerle birlikte “Bana ne olur çare” ve “Bir gün…” ifadelerinin yer alması, durumun ciddiyetine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

“Bu adamla mutlu değilim” iddiası

Sessiz şekilde paylaşılan bir videoda ise Dilan Polat’ın eşi Engin Polat hakkında dikkat çeken ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Görüntülerde Polat’ın, “Bu adamla asla mutlu değilim. Beni görmezden geliyor, sevmiyor, saymıyor. Sadece iş için kullanıyor” diye konuştuğu iddia edildi.