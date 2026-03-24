Son Mühür- Türk televizyonunun en iddialı yapımlarından biri olarak gösterilen Muhteşem Yüzyıl, yayınlandığı dönemde hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun en güçlü dönemlerinden birine ışık tutan dizi, Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan arasındaki ilişkiyi merkeze alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Aynı zamanda saray içindeki güç dengeleri, entrikalar ve taht mücadeleleriyle de dikkat çeken yapım, özellikle Hürrem Sultan’ın çocukları için verdiği mücadeleyi çarpıcı bir şekilde ekrana taşıdı.

Tekrar bölümleri hala yoğun ilgi görüyor

İlk bölümü 2011 yılında yayınlanan dizi, aradan geçen uzun yıllara rağmen izlenme oranlarını korumayı sürdürüyor.

Televizyon tekrarlarının yanı sıra dijital platformlarda da yoğun ilgi gören yapım, özellikle YouTube üzerinden geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaya devam ediyor.

Dizinin resmi YouTube kanalında yayınlanan bölümler ve canlı yayınlar, milyonlarca izlenmeye ulaşarak dikkat çekiyor.

YouTube geliri gündem oldu

Dizinin dijital platformlardaki başarısı, beraberinde elde ettiği gelirleri de gündeme taşıdı. Açıklanan verilere göre Muhteşem Yüzyıl’ın YouTube kanalı önemli bir kazanç sağlıyor.

View Stats tarafından paylaşılan bilgilere göre, dizinin YouTube hesabı aylık yaklaşık 800 bin TL gelir elde ediyor.