Son Mühür- İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında operasyonların kapsamı genişletildi, yeni gözaltı kararları alındı.

7 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma çerçevesinde toplam 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekipler tarafından yürütülen operasyonlarda bazı isimler yakalanarak emniyete götürüldü.

Bilal Hancı gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında magazin dünyasında tanınan isimler de yer aldı. Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ile birlikte Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alındı.

Dikkat çeken detay: Tanınmış iş insanının oğlu

Gözaltındaki şüphelilerden İbrahim Barut’un, Türkiye’nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim markasının sahibinin oğlu olduğu bilgisi dikkat çekti.

3 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi

Öte yandan gözaltı kararı verilen diğer 3 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin Türkiye’ye giriş yapmaları halinde haklarında işlem yapılacağı öğrenildi.



Ayrıntılar geliyor...