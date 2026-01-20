Son Mühür- Ünlü oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, kamuoyunu yakından ilgilendiren son gelişmeleri paylaştı.

Hastaneden endişelendiren haber

“Geniş Aile”, “Oflu Hoca”, “Emret Komutanım”, “Cenazemize Hoşgeldiniz”, “Aile Terbiyesi” ve “Adalet” gibi yapımlardaki rolleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Ufuk Özkan, bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi altında bulunuyor. Karaciğer nakli için uygun donör bekleyen oyuncunun sağlık durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

İnfluenza A testi pozitif çıktı

Umut Özkan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ağabeyinin üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirtti.

Yapılan tetkikler sonucunda İnfluenza A testinin pozitif çıktığını aktaran Özkan, bu enfeksiyonun mevcut karaciğer yetmezliğini daha da ağırlaştırma riski taşıdığına dikkat çekti.

Doktorlardan kritik uyarı

Açıklamada, doktorların özellikle bu enfeksiyonun seyri konusunda hassas olunması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

Bu nedenle hastane yönetimi tarafından ziyaretlere geçici olarak kısıtlama getirildiği bildirildi. Yeni bir tarih açıklanana kadar ziyaret kabul edilmeyeceği belirtildi.

Karaciğer donörü arayışı sürüyor

Umut Özkan, açıklamasında karaciğer donörü arayışının devam ettiğinin de altını çizdi. Özellikle sanat ve tiyatro camiasından, daha önce Ufuk Özkan’ı tanıyan kişilerin kendisiyle iletişime geçmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Kamuoyunu bilgilendirme gereği duydum”

Umut Özkan paylaşımında, “Kamuoyunu bilgilendirme ve yaşanan durumu yeniden paylaşma gereği duydum” ifadelerini kullanarak hem sağlık süreci hem de donör ihtiyacı konusunda duyarlılık çağrısı yaptı.

Ufuk Özkan’ın sağlık durumuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilirken, sevenleri ve sanat camiası ünlü oyuncudan gelecek iyi haberi umutla bekliyor.