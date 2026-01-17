Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında eski futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında bulunduğu birçok isim gözaltına alınmıştı ve tutuklandı. Soruşturma kapsamında Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek hakkında da tutuklama kararı verildi.

Karan’a yönelik suçlamalar

Edinilen bilgilere göre Ümit Karan, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız olarak ülke içinde satmak, başkalarına vermek, nakletmek, depolamak veya bulundurmak” suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma, ünlü isimlerin gece hayatı çevresinde uyuşturucu temini ve dağıtımı iddialarını mercek altına aldı.

Hakimlik ifadesinde çarpıcı açıklamalar

Karan’ın nöbetçi hakimlikte verdiği ifadede, arkadaş çevresindeki ilişkilerin bir anda değiştiğini öne sürdüğü belirtildi. Karan, ifadesinde şunları söyledi:

“Uzun yıllardır arkadaşım olan kişiler bir anda torbacılarım haline geldi. Daha önce yaklaşık iki ay ilişkim olan Ş’nin beyanları üzerine buradayım. Muhtemelen kendini savunmak için bana karşı beyanda bulunuyor. Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kullanmam. Başkalarının hayatını yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bir insanın kendini kurtarmak için beş kişinin hayatını mahvetmesi bu kadar kolay olmamalı.”

Soruşturma devam ediyor

Soruşturma kapsamında tutuklanan isimlerin savcılık ve mahkeme süreçleri devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın diğer boyutlarının da araştırıldığını ve yeni gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.