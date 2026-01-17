Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17.01.2026 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yapılan çok sayıdaki atama ve görevden alma dikkat çekti. Özellikle; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'ndeki görevden alma ve Dışişleri Bakanlığı'ndaki atama göze çarptı.

Söz konusu atamalar şu şekilde:

- Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel atandı.

- Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü'ne ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Cem Erdem atandı.

- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk, görevden alındı.

- Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci atandı.

- Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Necmeddin Dinç atandı.

- Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Önder Arpacı atandı.

- Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Altınöz atandı.

- Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay atandı.

- Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İbrahim Açıkgöz atandı.

- Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın atandı.

- Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gülşen Özer atandı.

