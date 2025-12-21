Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve dün ifade vermek üzere tekrar adliyeye getirilen ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin sosyal medya hesabında yapılan değişiklikler dikkat çekti. Cebeci’nin Instagram profilindeki “Öne Çıkarılanlar” bölümü kaldırılırken, takip ettiği kişi sayısında da ciddi bir azalma görüldü.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci, uyuşturucu soruşturması kapsamında önce gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Birkaç gün sonra ifade vermek üzere adliyeye gelen ünlü spikerin saçından alınan örnek, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti. Bunun üzerine Cebeci hakkında tutuklama kararı çıkarılmıştı. Tutuklu spikerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı; ek ifadesi alınmak üzere adliyeye getirilen Cebeci, ifadesinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Ela Rümeysa Cebeci'nin kariyeri

Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988’de İstanbul’da doğdu. Ekranlara çıkmadan önce, 2011 yılında İstanbul FM radyolarında sunduğu programlarla tanındı. TRT 1’de muhabir olarak göreve başlayan Cebeci, aynı zamanda oyunculuk kariyerine de adım attı. İlk dizi deneyimini 2011’de “Kanıt” dizisiyle yaşayan Cebeci, aynı yıl “Nuri” dizisinde de rol aldı. 2012 yılında “Fetih 1453” filminde ve son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde yer alarak oyunculuk kariyerini sürdürdü. Kariyerine radyo programcılığıyla başlayan Cebeci, ilerleyen yıllarda televizyon haberciliğine yönelerek Habertürk ve Show TV gibi kanallarda görev yaptı. Oyunculuk eğitimi bulunan ve çeşitli dizi projelerinde yer alan Cebeci, aynı zamanda iletişim alanında öğretim görevlisi olarak dersler vermektedir.