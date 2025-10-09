Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçlamasıyla İrem Derici, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral Keskin, Ziynet Sali, Deren Talu, Dein Talu, Metin Akdülger, Ceren Moray, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu kişiler hakkında soruşturma başlattı.

Serbest bırakıldılar

Dün sabah erken saatlerde evlerinden alınan ünlü isimler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. İfade işlemleri tamamlanan ünlüler, ardından kan, idrar ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu’na, sağlık kontrolü için ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na getirilen ünlüler, serbest bırakıldı.

Feyza Altun'un bulunduğu odaya alındılar

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, ünlü isimler ifade için sıra beklerken Dilan ve Engin Polat ile aynı odada bulunmak istemedi. Rahatsızlıklarını dile getiren ünlülerin talebi üzerine Polat çifti, avukat Feyza Altun’un bulunduğu odaya alındı.

Dilan Polat, eşiyle birlikte serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Ne oldu, neden oldu, sabah 7'de neden eve jandarma geldi bilmiyoruz. Henüz iki hafta dolmadan kıl testimiz temiz gelmişken, aynı şekilde suçlama ile farklı dosyadan şafak operasyonu yapıldı. İnsanın onuru, gururu, itibarı çok değerlidir. Hepsi zedelendi. Kendimizden eminiz, alnımız ak, başımız dik. Ancak çok üzgünüz. Bu testlerin sonuçlarını da aynı şekilde haber yapın lütfen. Çocuklarımın psikolojisi için adalet istiyorum."