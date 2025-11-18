Son Mühür/ Beste Temel - Urla, binlerce yıllık zeytin kültürünü sanatın birleştirici gücüyle buluşturacak 2. Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali için hazırlıklarını tamamladı. Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen festival, 21-22-23 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca dopdolu bir programa ev sahipliği yapacak.

Festival kapsamında; zeytin temalı sergiler, uluslararası sanatçı performansları, zeytin ve zeytinyağı tadımları, söyleşiler, çocuk atölyeleri, yerel üretici stantları, konserler ve film gösterimleri yer alacak. Amaç hem Urla’nın kültürel mirasını görünür kılmak hem de zeytinyağının uluslararası değerini tanıtmak.

Urla’nın mirası, doğası ve kültürü ön planda

Festival boyunca Urla’nın gastronomisi, üretim kültürü ve sanatsal kimliği ziyaretçilere aktarılacak. Üreticinin emeği, zeytinin bereketi ve sanatın evrensel dili, Urla’nın tarihsel dokusu ile bir araya gelerek bölgenin turizmine de katkı sağlayacak.

Sergiler, tadım etkinlikleri, workshoplar ve paneller ile ziyaretçilere zeytinin hem tarihçesi hem de kültürel değeri deneyimletilecek.

Açılış töreni Tarihi Tamirhane Binası’nda yapılacak

Festival, 21 Kasım Cuma günü saat 11.00’de Urla Eski Tamirhane Binası’ndaki açılış töreniyle başlayacak. Ardından Tamirhane Binası, Urla Cumhuriyet Meydanı, Aryom Kültür Merkezi ve Köstem Zeytinyağı Müzesi’nde gün boyunca paneller, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve film gösterimleri düzenlenecek.

Uluslararası katılımcılar ve ünlü isimler Urlalılarla buluşacak

Açılış programının ardından düzenlenecek panelde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Boztepe “Tarım ürünlerinin bölge kalkınmasındaki yeri; Zeytin Yasası” başlığını değerlendirecek. Panelin moderatörlüğünü Doç. Dr. Levent Köstem üstlenecek.

Ayrıca İspanya Zeytinyağı Okulu kurucuları Marta Gonzalez Eguizabal ve Susana Romera Arias, Dr. Betül Öztürk moderatörlüğünde “Akdeniz ülkelerinde zeytin ve zeytinyağı” konulu söyleşide yer alacak.

Resim sanatçıları Korcan Karar ve Claude Cruells sergi açacak; Yemek Yazarı Sahrap Soysal “Zeytin ve Zeytinyağlı Lezzetli Mutfaklar” atölyesini gerçekleştirecek. Oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, çocuklarla imza etkinliğinde buluşacak. Yönetmen Alia Yunis ise “The Golden Harvest – Altın Hasat” filmi ile zeytinin yolculuğunu beyaz perdeye taşıyacak.

Başkan Balkan: “Urla’nın kültürüne, toprağına ve geleceğine sahip çıkıyoruz”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, tüm vatandaşları festivale davet ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dolu dolu bir festival hazırladık. Urla; sürdürülebilir tarımı, gastronomisi ve kültürel mirasıyla geleceğin kent modeli olma yolunda ilerliyor. Bu yıl zeytinin binlerce yıllık yolculuğunu sanatla, gastronomiyle ve uluslararası deneyimlerle buluşturan güçlü bir yapı kurduk. Festival, Urla’nın üretime, kültüre ve tasarıma uzanan geniş etkileşim alanını ortaya koyuyor. Bu yolculuğa katkı veren herkese teşekkür ediyorum.”