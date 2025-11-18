İzmir’in Dikili ilçesinde 12 Ağustos 2023’te meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Hanife Çakıcı, gördüğü şiddet nedeniyle evi terk edip otogara gitti.

Peşinden giden eşi Haydar Çakıcı ile çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Haydar Çakıcı, eşini 2’si göğsünden, 2’si sırtından olmak üzere 4 kez bıçakladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hanife Çakıcı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakıcı’nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Deliktaş Mezarlığı’na defnedildi. Zanlı Haydar Çakıcı ise kısa sürede gözaltına alınarak tutuklandı.

Sanığın ilk ifadesi: “Aldatıldığımı düşündüm, öldürdüm”

Poliste verdiği ifadede cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini öne süren Haydar Çakıcı, “Olay günü Hanife’yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm” dedi.

Aile şikayetçi olmadı

Hazırlanan iddianamenin ardından sanık, Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde “eşi kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılandı.

Yargılama sürecinde Hanife Çakıcı’nın ailesi, sanıktan şikâyetçi olmayarak davadan çekildi. Sanık ise mahkemedeki savunmalarında yine eşini aldattığı gerekçesiyle cinayeti işlediğini ileri sürdü.

Mahkeme cezayı haksız tahrik indirimiyle 22 yıla düşürdü

Geçtiğimiz yıl 2 Ağustos’ta görülen karar duruşmasında heyet, sanığı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ancak dosyadaki deliller, telefon mesajları ve yazışmalar üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, sanığın “hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında” hareket ettiği kanaatine varılarak haksız tahrik indirimi uygulandı. Böylece ceza 22 yıl hapse çevrildi.

Gerekçeli kararda haksız tahrik detayları

Mahkemenin gerekçeli kararında şu tespitlere yer verildi:

Çiftin 16 yıllık evlilikleri boyunca sorunlar yaşadığı,

Hanife Çakıcı’nın C.G. isimli kişiyle gönül ilişkisi bulunduğuna dair fotoğraf ve yazışmaların tespit edildiği,

Evlilik devam ederken yaşanan bu ilişkinin sadakat yükümlülüğünün ihlali niteliğinde olduğu,

Hanife Çakıcı’nın sanığa yönelik “gurur kırıcı ve rencide edici mesajlar gönderdiği”,

Sanığın bu mesajları görünce “hiddet ve şiddetli elem altında” suçu işlediği,

bu nedenle sanık lehine haksız tahrik indiriminin uygulanmasının yerinde olduğu vurgulandı.

22 yıl hapis cezası onandı

Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne taşındı. Daire, 14 Şubat 2024’te yaptığı değerlendirmede, yerel mahkemenin verdiği 22 yıllık hapis cezasını onadı.

Yargıtay: “Eksik araştırma yok, indirim isabetli”

Taraflar dosyayı daha sonra Yargıtay’a götürdü. Yargıtay, temyiz incelemesi sonucunda:

Yargılamanın usule uygun yürütüldüğünü,

Delillerin yeterince tartışıldığını,

Yerel mahkemenin vicdani kanaatinin dosyayla uyumlu olduğunu,

Olayda tasarlamanın bulunmadığını,

Haksız tahrik indiriminin ve oranının isabetli olduğunu belirterek hükmü onadı. Böylece Haydar Çakıcı’ya verilen 22 yıl hapis cezası kesinleşmiş oldu.