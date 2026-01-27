Son Mühür - Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda elektrik tarifelerinde yüzde 19’luk bir artış beklentisini paylaştı. Bu öngörü, gıda enflasyonunun ardından vatandaşların elektrik faturalarına gelebilecek olası zamları da yeniden gündeme getirdi.
Yüzde 19 zam bekleniyor
Raporu kamuoyuyla paylaşan finans uzmanı Kadirhan Öztürk, BofA’nın öngörüsüne göre elektriğe yüzde 19 oranında zam beklendiğini aktardı. Medyada çıkan haberlerde ise kulislerde yüzde 15 ile 20 arasında değişen bir artış oranının konuşulduğu ifade edildi.
Ne zaman uygulanacak?
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, katıldığı bir programda “Şubat ayında hesaplamaları yapacağız, yeniden bir düzenlemeye gidebiliriz” açıklamasında bulunmuştu. Bu sözler, olası zammın ay içinde gündeme gelebileceği beklentisini artırdı. Zam ihtimalinin konuşulmasının ardından, EPDK’nın perşembe günü gerçekleştireceği olağan toplantının gündemi de yakından takip edilmeye başlandı. Vatandaşlar ile piyasa temsilcileri, kuruldan çıkacak karara odaklandı.