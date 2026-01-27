Son Mühür - Bank of America (BofA), Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı raporda elektrik tarifelerinde yüzde 19’luk bir artış beklentisini paylaştı. Bu öngörü, gıda enflasyonunun ardından vatandaşların elektrik faturalarına gelebilecek olası zamları da yeniden gündeme getirdi.

Raporu kamuoyuyla paylaşan finans uzmanı Kadirhan Öztürk, BofA’nın öngörüsüne göre elektriğe yüzde 19 oranında zam beklendiğini aktardı. Medyada çıkan haberlerde ise kulislerde yüzde 15 ile 20 arasında değişen bir artış oranının konuşulduğu ifade edildi.

Ne zaman uygulanacak?