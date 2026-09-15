Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - Karabağlar’da konut inşaatları devam ederken, yerel yönetimin TOKİ hamlelerine karşı sergilediği tavır ve açılan davalar tartışılmaya devam ediyor. Gazeteci Hasan Çölmekçi, gecekondulaşmanın yoğun olduğu ilçede planlı yapılaşmaya karşı çıkılmasını anlamlandırmanın mümkün olmadığını belirtti.

"TOKİ’ye 'öcü' gibi davranmak çok yanlış"

Karabağlar’a TOKİ’nin girmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Hasan Çölmekçi, "Karabağlar’a TOKİ’nin gelmesi önemli ama bakıyorsunuz hem Büyükşehir’den özellikle de Karabağlar Belediyesi TOKİ’ye karşı 'öcü' gibi davranıyor. Bu çok yanlış bir şey" dedi.

"Planlı yapılaşmanın ne gibi zararı olabilir?"

TOKİ’nin üstlendiği işleve dikkat çeken Çölmekçi, "TOKİ ne yapıyor? Ev sahibi yapıyor, planlı yapılaşma sağlıyor, kentsel dönüşümü sağlıyor. Bunlar ortadayken, gecekondular kaçak yapılar ortadayken, planlı bir yapılaşmanın ne gibi zararı olabilir?" ifadelerini kullandı.

"Senin ilçene üniversitenin gelmesi kötü bir şey mi?"

Geçmişte yaşanan süreci ve milletvekillerinin açıklamalarını hatırlatan usta gazeteci, "Demokrasi Üniversitesi’nin açılışında biliyorsunuz, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya çıktı ve dedi ki, Karabağlar Belediye Başkanı’nın gözünü içine bakarak, 'Bu Üniversite’nin buraya yapılmasını istemediniz' dedi. Davaların açıldığını söyledi. Gerçekten de, Karabağlar Belediyesi, üniversite alanına dava açıyor. Neden? Senin ilçene üniversitenin gelmesi kötü bir şey mi? Karabağlar’ın planlı yapılaşması kötü bir şey mi?" diye konuştu.

"Helin Hanım buna nasıl karşı çıkıyor anlamıyorum"

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın mesleki geçmişine de göndermede bulunan Çölmekçi, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Bunlar ortadayken TOKİ’ye bu şekilde karşı çıkmak, kaçak yapılar ortadayken, berbat bir kentsel durum varken… Kendisi de bir oda başkanı olan Helin Hanım nasıl buna karşı çıkıyor? Ben bunu anlamıyorum."