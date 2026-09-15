Gökmen Küçüktaşdemir / Son Mühür - CHP'den istifasının ardından Ankara'da kadın belediye başkanları toplantısına katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, 10 Eylül'de düzenlenen törenle AK Parti'ye geçmiş, rozeti ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılmıştı. Fıçı’nın geçişiyle birlikte ilçede yeni bir dönem başlarken, gazeteci Hasan Çölmekçi İzmir genelinde devam etmesi beklenen transfer sürecinin arka planını aktardı ve gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

"Hizmet odaklı başkanlara kapı açık"

AK Parti kanadından verilen mesajlara dikkat çeken Hasan Çölmekçi, "Bunu her programımızda dile getiriyorum. AK Parti’nin hem genel başkan düzeyinde hem de il düzeyindeki yöneticilerinin, hem Bilal Saygılı hem de Eyyüp Kadir İnan’ın 'dürüst, işini yapan, hizmet odaklı belediye başkanlarına hangi partiden olursa olsun kapımız açık' şeklinde mesajları var. Bu yüzden de İzmir’de de aynı şekilde, transferlerin devam edeceği mesajı alıyorum ben buradan. Zaten ilgi var AK Parti’ye geçişlerde" dedi.

"En az 2 ilçe daha AK Parti'ye geçecek"

Kulislerde konuşulan yeni isimlere değinen Çölmekçi, "Daha önceki programlarda da konuştuğumuz ilçeler var gündemde… En yeşil ilçe demiştik… Kuzeyden gelecek olan ilçeler olduğu söyleniyor. Bu ayın sonuna kadar en az 2 ilçe daha AK Parti’ye geçecek şeklinde de duyumlar alıyorum" ifadelerini kullandı.

"İddiaları olan kişiler alınmayacak"

Geçiş talebinde bulunan her ismin kabul edilmediğini Menderes örneği üzerinden anlatan Çölmekçi, "Menderes belediye başkanının durumu ortada. Onun aylar önce geçmek istemesine rağmen AK Parti kabul etmedi. Neden? Çünkü, ben buradan kirli demek istiyorum ama bir davalık olmasın diye, tırnak içinde söylüyorum. Bu yaşananlar ve gözümüze sokulan iddianamelerde de daha doğrusu bilirkişi raporlarında da gördüğümüz şeyler zaten ortada. Her neyse, Menderes’te dediğim gibi AK Parti’ye geçmek istemesine rağmen alınmadı. Sonuç olarak bu şekilde hakkında iddialar olan kişilerin ben AK Parti’ye alınmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.