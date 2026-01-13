Son Mühür/ Osman Günden- Gündem Masası’nda Tunç Erciyas’ın konuğu olan usta gazeteciler Hasan Çölmekçi ve Yağmur Daştan, İzmir’in yönetimsel krizlerini, yılan hikayesine dönen Çankaya Katlı Otoparkı’nı ve tarihi miraslara yönelik ihmalleri çok sert ifadelerle eleştirdi. Programda, yerel yönetimlerin "hizmet üretme" kapasitesi sorgulanırken, belediye başkanlarının anket sonuçları ve gerçeklik algısı arasındaki uçuruma dikkat çekildi.

Çankaya Otoparkı krizi: "Esnaf kan ağlıyor, çözüm yok!"

İzmir’in kalbi sayılan Çankaya’daki katlı otoparkın kullanım dışı bırakılması, programın ana gündem maddelerinden biriydi. Gazeteci Yağmur Daştan, otoparkın kapatılmasıyla bölge esnafının tarihi bir durgunluk yaşadığını vurgularken, Hasan Çölmekçi konuya daha sert bir perspektifle yaklaştı. Çölmekçi, "7 yıldır 'yıkıldı yıkılacak, çürük mü değil mi' tartışmalarıyla vakit kaybediliyor. Belediyeden hizmet beklemek, imkansızı beklemek gibi bir hal aldı. Bina altlarından toplanan otopark paraları nerede? İzmir bir Avrupa kenti olma hayalinden hızla uzaklaşıp bir Ortadoğu kentine dönüşüyor," dedi. Otopark eksikliği nedeniyle "değnekçiliğin" hortladığını ifade eden Çölmekçi, sorunun kangrenleştiğini belirtti.

"Riskli yapıyı korumak suçtur" savunmasına tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın "Riskli yapıyı korumak suçtur" açıklamasına değinen Yağmur Daştan, bu durumu Harmandalı çöp depolama alanı sürecine benzetti. Daştan, "Yapı riskliyse can güvenliği için kapatılması doğrudur; ancak bir aksiyon planı nerede? Harmandalı kapandı ama çöp sorunu bitmedi. Otopark kapandı ama esnafın ve vatandaşın aracını nereye koyacağı düşünülmedi," diyerek alternatif üretilmemesini eleştirdi. Hasan Çölmekçi ise belediyenin henüz kendi hizmet binasını bile yapamadığına dikkat çekerek kapasite yetersizliğine vurgu yaptı.

Latife Hanım Köşkü ve "Atatürk" tartışması

Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki "Latife Hanım Köşkü" gerginliği programda tansiyonu yükseltti. Hasan Çölmekçi, yerel yönetimlerin sıkıştığında Atatürk figürüne sığındığını ancak Atatürk’ün mirasına yeterince sahip çıkmadığını savundu. Çölmekçi, "Sıkışınca Atatürk’ün arkasına saklananlar, bugün onun annesinin hatırası olan eve sahip çıkmakta elini taşın altına koymuyor. Bu mu sizin Atatürk sevginiz? Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak boynumuzun borcudur," diyerek belediyeler arası yetki tartışmalarını eleştirdi.

Memnuniyet anketi polemiği: "Vatandaş ne desin?"

Belediye başkanlarına yönelik yapılan memnuniyet anketlerini değerlendiren gazeteciler, rakamlar ve saha gerçekleri arasındaki farkı masaya yatırdı. Çölmekçi, CHP’nin yaptırdığı iddia edilen ankette memnuniyet oranının %25’lerde kalmasına şaşırmadığını belirterek, "Başkan Tugay sahada memnuniyet görüyoruz diyor. Belediye başkanını gören vatandaş nezaketen kötü bir şey demez. Ama İzmir’in hali ortada; çöp, su, otopark sorunu diz boyu. Kimse kimi kandırmasın," ifadelerini kullandı.

"Tarihi miras içler acısı"

Yağmur Daştan, Basmane bölgesindeki tarihi emanetlerin durumunun içler acısı olduğunu belirterek yakında bu konuyu detaylıca gündeme getireceklerini duyurdu. İzmir’in kültürel ve tarihi mirasının bakımsızlıktan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden Daştan, kentin gerçek hazinelerinin korunması için acil çağrıda bulundu. Program, yerel yönetimin "kavga değil, hizmet üretmesi" gerektiği vurgusuyla sona erdi.