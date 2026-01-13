Son Mühür/ Osman Günden- Tunç Erciyas’ın sunduğu "Gündem Masası" programında, usta gazeteci Hasan Çölmekçi ve gazeteci Yağmur Daştan, İzmir’in kronikleşen sorunlarından küresel siyasetteki hareketliliğe ve emekli maaşlarına kadar pek çok kritik başlığı masaya yatırdı. Programda yerel yönetimlerin hizmet anlayışı ve ekonomi politikaları sert sözlerle eleştirildi.

İzmir’in trafik ve altyapı çilesi: "Bir damla yağmur yetiyor"

İzmir’in bitmek bilmeyen trafik sorununa değinen Yağmur Daştan, kentin yağışlı havalardaki savunmasızlığını "İzmir’de bir damla yağmur düştüğünde trafik felç oluyor" sözleriyle özetledi. Altyapı eksikliğinin yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Hasan Çölmekçi ise hem yerel yönetimlerin hem de iktidarın görevlerini hatırlattı. Çölmekçi, "Trafiği rahatlatmak, gürültüyü azaltmak ve vatandaşın zehir solumasını engellemek bir hizmet mecburiyetidir. Ancak belediyelerde devamlılık olmadığı için Kemeraltı gibi tarihi bölgelerimizi hala su basıyor" ifadelerini kullandı.

Dalgakıran tartışması: "Görsellik mi, işlevsellik mi?"

Kordonda uygulanan dalgakıran projesinin estetik ve işlevsel açıdan eleştirilmesine değinen gazeteciler, dünyadaki örneklerle kıyaslama yaptı. Yağmur Daştan, yurt dışında benzer sistemlerin açılır-kapanır şekilde kente entegre edildiğini belirtirken; Hasan Çölmekçi, bütçe yönetimine dikkat çekti. Çölmekçi, belediyelerin önceliklerini yanlış belirlediğini ve asıl projelere kaynak ayıramadığını savundu.

Küresel siyaset ve ABD’nin "Dizayn" çabaları

Programın dış politika bölümünde, ABD’nin son dönemdeki agresif tutumu ve Trump’ın hamleleri tartışıldı. Yağmur Daştan, Amerika’nın dünyayı yeniden dizayn etme çabalarının giderek hırçınlaştığını ve bu durumun tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini belirtti. Hasan Çölmekçi ise ABD'nin ekonomik tehditlerini "kabadayı gösterisi" olarak nitelendirerek, "Türkiye kolay lokma değil. Dünya düzeni 3 bin yıl öncesindeki gibi işlemiyor. Türkiye’nin ekonomisi ve duruşu, bu tür psikolojik hamlelerle sarsılamaz" dedi.

Emekli maaşlarında "Temmuz müjdesi" ilk kez açıklandı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş düzenlemeleri konusunda Hasan Çölmekçi’den çarpıcı bir iddia geldi. En düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesinin bir başlangıç olduğunu belirten Çölmekçi, "Temmuz zammında Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜİK verilerinin de üzerine çıkarak refah payını artıracaktır. Geçtiğimiz haftaki düzenlemeyi ilk biz duyurmuştuk, şimdi de Temmuz müjdesini Son Mühür ekranlarından veriyoruz" şeklinde konuştu.

Traktör sözü hatırlatıldı

Muhalefetin ekonomi vaatlerini eleştiren Çölmekçi, yerel seçim döneminde verilen sözleri hatırlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çiftçilere yönelik "traktör" vaadine değinen usta gazeteci, "Hani nerede o traktörler? Bir tane alan var mı? Sözünü tutmadığınız sürece halkın güvenini kazanamazsınız. Güven, ancak icraatla inşa edilir" diyerek yerel yönetimlerin performansını eleştirdi. Program, Türkiye ekonomisindeki güven artışının rakamlara yansıdığı vurgusuyla sona erdi.