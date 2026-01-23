Uşak’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobilin şarampole devrilip takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza Uşak–Eşme kara yolunda meydana geldi

Kaza, Uşak–Eşme kara yolu üzerinde Elvanlar Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (34) yönetimindeki 64 EJ 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi ve takla attı.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, araçta bulunan sürücü ile yolcu konumundaki G.Ç. (6), S.Y. (57) ve Gönül Pehlivan’a (56) ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Bir kişi hastanede hayatını kaybetti

Yaralılar, ambulanslarla Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gönül Pehlivan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise ileri tetkik ve tedavi amacıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların durumu iyi, soruşturma sürüyor

Yetkililer, kazada yaralanan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.