Olay, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. İnternetten kedi maması siparişi vermek isteyen ancak dijital bankacılık işlemlerine hâkim olmayan bir vatandaş, 19 yaşındaki M.S.S.’den yardım istedi.

Polis kayıtlarına göre genç şüpheli, yardım bahanesiyle mağdurun kredi kartını aldı ve kısa sürede güven kazandı.

Kartı saniyeler içinde değiştirdi

Şüphelinin, kartı eline aldıktan sonra “el çabukluğu” yöntemiyle mağdura ait kredi kartını, birebir benzeri başka bir kartla değiştirdiği belirlendi.

Bu sırada mağdurun mobil bankacılık bilgilerini de ele geçiren M.S.S., kart değişimini fark ettirmeden işlemi tamamladı. Bu hamleyle mağdurun tüm finansal kontrolü şüphelinin eline geçmiş oldu.

Hesaptan 182 bin 750 lira aktarıldı

Olaydan sonra mağdurun banka hesabında olağan dışı hareketler yaşandı. Kedilere mama teslimatı bekleyen vatandaş, hesabından toplam 182 bin 750 liranın farklı zamanlarda M.S.S.’nin hesabına aktarıldığını fark edince durumu polise bildirdi. Yapılan incelemelerde, paranın sistematik şekilde çekildiği ve transfer edildiği ortaya çıktı.

Çalınan para altına çevrildi

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelinin ele geçirdiği parayı hızla nakde ve değerli madene dönüştürdüğünü tespit etti.

Güvenlik kamerası görüntülerinde M.S.S.’nin bir kuyumcuda mağdura ait kartla altın satın aldığı belirlendi. Bu görüntüler soruşturmanın seyrini değiştirdi.

Operasyonla yakalandı

Elde edilen delillerin ardından Kocasinan Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

M.S.S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Güvenlik güçleri, vatandaşları özellikle dijital bankacılık işlemlerinde kart ve şifre paylaşımı konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.