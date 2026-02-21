Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ergün Penbe, yeşil sahalardaki futbolculuk başarısını teknik direktörlük kariyerine de aynı istikrarla taşımaya devam ediyor. Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla kazandığı sayısız zaferin tecrübesini şimdilerde saha kenarında oyuncularına aktaran deneyimli isim, futbolseverlerin de yakın markajında bulunuyor. Peki, Uşakspor'un başarısı için ter döken Ergün Penbe aslen nereli, kaç yaşında ve bugüne kadar hangi takımlarda görev aldı? İşte efsane ismin futbolculuktan teknik adamlığa uzanan o dikkat çekici kariyer yolculuğu...

UŞAKSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERGÜN PENBE KİMDİR?

Türkiye'nin köklü maden şehirlerinden Zonguldak'ta on yedi mayıs bin dokuz yüz yetmiş iki tarihinde dünyaya gelen Ergün Penbe, günümüz itibarıyla elli üç yaşında bulunuyor. Futbol camiasında sağlamlığı ve istikrarı nedeniyle kemik lakabıyla anılan başarılı spor adamı, uzun kariyeri boyunca sergilediği centilmenlikle de tanınıyor. Sadece bir kez kırmızı kart görerek fair-play ruhunun simge isimlerinden biri haline gelen Penbe, iki bin yirmi beş yılından bu yana Uşakspor'un teknik direktörlük koltuğunda oturuyor ve takımının saha içi disiplinini yeniden inşa ediyor.

KARİYERİ BOYUNCA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Profesyonel futbol yaşantısına Kilimlispor'da adım atan yetenekli sol ayak, kısa sürede Gençlerbirliği'nin dikkatini çekerek başkent ekibine transfer oldu. Burada gösterdiği başarılı performans, ona Türkiye'nin en büyük kulüplerinden Galatasaray'ın kapılarını araladı. Bin dokuz yüz doksan dört yılında sarı-kırmızılı renklere bağlanan Penbe, üç yüz dördü lig maçı olmak üzere sayısız karşılaşmaya çıktı ve on beş farklı kupa sevinci yaşadı. Özellikle iki bin yılında Arsenal'e karşı kazanılan UEFA Kupası finalinde kullandığı o kritik penaltı vuruşu, Türk futbol tarihinin unutulmaz anları arasındaki yerini aldı. Başarılı oyuncu, aktif futbolculuk kariyerini Gaziantepspor formasıyla noktaladı.

MİLLİ TAKIMDAKİ ULUSLARARASI BAŞARILARI NELER?

Deneyimli futbol adamı, kulüp kariyerindeki başarılarını A Milli Takım düzeyine de taşımayı bildi. İlk kez bin dokuz yüz doksan dört yılında Rusya karşısında milli formayı giyen Penbe, iki bin altı yılına kadar toplam kırk sekiz kez ay-yıldızlı formayı terletti. İki bin iki Dünya Kupası'nda kazanılan tarihi dünya üçüncülüğünde kadronun kilit isimlerinden biri olan başarılı oyuncu, iki bin üç Konfederasyonlar Kupası'nda da görev alarak milli takımın istikrarlı yüzlerinden biri oldu.

HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Saha içindeki tecrübesini kulübeye taşıma kararı alan Ergün Penbe, iki bin sekiz yılında Hacettepe ile başladığı teknik adamlık serüvenini hız kesmeden sürdürdü. Kariyeri boyunca Mersin İdman Yurdu, Kartalspor, Kayseri Erciyesspor, Giresunspor, Tarsus İdman Yurdu, Çorum Futbol Kulübü ve Yeni Mersin İdmanyurdu gibi önemli camialarda görev aldı. Şimdilerde Uşakspor'un başında bulunan deneyimli çalıştırıcı, genç oyuncuların gelişimi ve takım kimliğinin güçlendirilmesi yönündeki hedefleriyle kırmızı-siyahlı ekibi üst sıralara taşımayı amaçlıyor.