Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, otoyolların özelleştirilmesine ilişkin Urla’da toplantı düzenlendi. Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında özelleştirmenin Yarımada ulaşımında, ekonomisine ve günlük yaşama olası etkilerine dikkat edilmesi gerektiği belirtildi. Verilen bu karara ilişkin hukuki süreç başlatmaya hazırlandıklarını kaydeden üyeler, bölgenin ulaşım geleceğine ilişkin ortak bir yol haritası oluşturulması konusunda çağrıda bulundu.

Gerçekleşen toplantıya Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, CHP geçmiş dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Urla Kent Konseyi Başkan Vekili Cemil Doğru, Avukat Şehrazat Mercan, kurum ve kuruluşların, siyasi partilerin, derneklerin ve sendikaların temsilcileri, Urla Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, belediye başkanı kimliğinin yanı sıra Urla’da doğup büyümüş bir vatandaş olarak, Yarımada’nın ulaşımının yalnızca otoyoldan ibaret olmadığını belirtti. Başkan Balkan, otoyol kullanım maliyetlerinin artmasının alternatif güzergâhlara yönelecek trafik üzerindeki etkisinin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

“Ulaşım bütüncül bir planlama gerektirir”

Ulaşım kararlarının da bütüncül bir planlama anlayışıyla ele alınması gerektiğine belirten Selçuk Balkan , bir kentte imar planları yaparken binaların nereden yükseleceğini hesaplamak yerine önce nüfusu, altyapıyı, suyu, kanalizasyonu, otoparkı ve trafiği hesaplamak gerektiğinin altını çizdi. Başkan Balkan, “Urla önemli bir eğitim ve yaşam merkezi. Dünyanın en büyük üç kampüsünden birine sahip İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde binlerce öğrenci ve akademisyen bulunuyor. İskele’de Dokuz Eylül Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yer alıyor. Ekonomik ve eğitim hareketliliğinin yanı sıra Güzelbahçe’ye taşınması planlanan İzmir Ekonomi Üniversitesi gibi gelişmeler de Yarımada’nın ulaşım yükünü arttıracak” dedi.

Balkan, “Yarımada’nın ulaşım bütünüyle ilgili yeterli bir planlama ve fizibilite yapıldı mı?” sorusunu yönelterek, otoyol kullanım maliyetindeki değişimin Urla, Güzelbahçe ve Yarımada’nın mevcut ulaşım altyapısı üzerindeki etkilerinin ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

“Sorun sadece alınacak para değil”

Ulaşım maliyetindeki artışın yalnızca araç kullanan vatandaşları ilgilendiren bir konu olmadığını belirten Balkan, bunun bölgenin ekonomik yaşamına da doğrudan yansıyacağını söyledi. Ulaşım maliyetlerinin artması halinde bunun sadece bireysel araç kullananlara değil toplu taşıma için de , ürününü pazara götüren çiftçinin giderlerine de, emekçinin cebine de, malını taşıyan esnafa da, müşterileri gelemeyen işletmelere de sorun yaratacağını kaydeden Başkan Balkan, “En sonunda bu maliyet, dönüp dolaşıp vatandaşın cebine yansır” ifadelerini kullandı.

Dava açılacak

Avukat Şehrazat Mercan, konuyla ilgili dava açacaklarını ve sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayarak “Biz kendi menfaatlerimizi, kamunun menfaatlerini koruyacağız. İzmir Çeşme yolunun yine kamunun olması için çabalayacağız. Belediye Başkanımız dava açalım dedi. Bizler bir dava açacağız ve sürecin takipçisi olacağız” diye konuştu.

Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler ise 1992 yılında otoyolun yapım maliyetinin 672 milyon dolar olduğunu belirterek “Geçtiğimiz sene 29 Mart’ta yine Urla’da yakmıştık çoban ateşini. İlk otoyol eylemimizi Urla’da yapmıştık ve ses getirmişti. Fakat genele yayılamamıştı. Bu yüzden bu toplantının bugün burada yapılması çok değerli. 1992 yılında otoyolun yapım maliyeti 672 Milyon Dolar. Şimdi tüm Türkiye'deki yedi otoban iki tane köprü için 8 ila 10 milyar dolar arasında satılması hedefleniyor. Yani bunun kamu yararı nerede” dedi.