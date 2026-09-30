Son Mühür- Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İtfaiye Haftası dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Urla İtfaiye Grubu’nu ziyaret etti. Balkan, itfaiye personeliyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya gelerek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kahvaltı programına İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ahmet Karaman’ın yanı sıra Yeni Parti Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, Belediye Meclis Üyeleri, şube müdürleri, amirler ve itfaiye personeli katılım sağladı.

Yangınlara karşı hazırlık çalışmalarına büyük önem veriyoruz!

Programda konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçenin yüksek yangın riski taşıyan bölgeler arasında bulunması nedeniyle özellikle yaz aylarında yangınlara karşı hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek

“Urla’mızın yangın bölgesi olmanın getirdiği hassasiyetin farkındayız. Yangınların önlenmesi, olası yangınlara hızlı müdahale edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu mücadelede en ön safta görev yapan itfaiye emekçilerimizin ortaya koyduğu fedakârlık ve özveri çok kıymetli. Gece gündüz demeden, kendi canlarını hiçe sayarak yangından afete, kazadan acil durumlara kadar ihtiyaç duyduğumuz her zaman yardımımıza koşan tüm kahraman itfaiye emekçilerimizin haftası kutlu olsun”