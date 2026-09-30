Son Mühür/ Dilek Durak- İzmir Aşkına Derneği gönüllülerinin sahne performansları ve topladıkları bağışlarla hazırlanan "İzmir’in 8500 Yıllık Tarih Haritası", düzenlenen özel bir lansmanla kamuoyuna duyuruldu.

Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi'nde hayata geçirilen çalışma, kentin neolitik dönemden bugüne uzanan kesintisiz tarihsel sürecini tek bir harita üzerinde bir araya getiriyor.

Açılış tarih ve sanat etkinlikleriyle renklendi

Yalnızca protokol konuşmalarıyla sınırlı olmayan tanıtım programı, katılımcılara tarihle iç içe bir program sundu.

Yeşilova Höyüğü’ndeki kazı alanı gezisiyle başlayan etkinlik kokteyl, müzik performansı ve kültür sanat programlarıyla devam etti.

Tarih ve sanatın buluştuğu organizasyonda konuklar kentin köklerini yakından tanıdı.

Gecenin kapanışı "8500 Müzikali" ile yapıldı

Programın finalinde İzmir Aşkına Derneği oyuncuları sahne alarak "8500 Müzikali"ni bir kez daha izleyicilerin beğenisine sundu.

Gönüllü oyuncuların sergilediği performans, salondan yoğun alkış aldı.

Başkan Güleç: "Sahnede dökülen ter İzmir aşkıyla buluştu"

Etkinlik sonunda konuşan İzmir Aşkına Derneği Başkanı Filiz Güleç, projenin perde arkasındaki dayanışmaya dikkat çekerek;

"Bu gece bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu harita sadece bir harita değil, gönüllülerimizin emeğinin, sahnede döktüğü terin İzmir'in tarihine duyduğu aşkla birleşmesinin sonucu.

8500 yıllık bir mirası gelecek nesillere aktarmak ve 'Homeros İzmirlidir' diye seslenmek istedik.

Etkinliğimize katkı koyan Başta Bornova Belediyesi olmak üzere kamu ve özel kurum, kişi ve kuruluşlara da iyi ki varsınız diyorum." dedi.