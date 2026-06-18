Urla Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliği çerçevesinde, üreticilere Kuşkonmaz Yetiştiriciliği Eğitimi verildi. Urla Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, kuşkonmaz üretimine ilişkin bilgiler katılımcılara aktarıldı.
Üretimin püf noktaları anlatıldı!
Eğitim programı kapsamında Ziraat Mühendisi Merve Candan Cankurtaran tarafından katılımcılara kuşkonmaz yetiştiriciliğinin temel aşamaları hakkında bilgiler verildi.
Hedef üreticilerin bilgi birikimini artırmak!
Eğitim programı çerçevesinde üreticilerin yeni tarımsal üretim modelleri hakkında bilgilendirilmesi ve modern üretim teknikleriyle buluşturulması amaçlandı. Katma değeri yüksek ürünler arasında kendine yer bulan kuşkonmazın bölgedeki üretim potansiyelinin yükseltilmesine yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı.
Eğitim faaliyetleri devam edecek!
Urla Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal kalkınmayı artırmak için benzer eğitim programlarını sürdürmeyi planladığı ifade edildi.