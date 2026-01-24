Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Urla, sinema ve mitolojiyi bir araya getiren özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında düzenlenen gecede Urla Sinema Topluluğu’nun kuruluşu resmen ilan edildi. Etkinlik Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Program kapsamında, Yaşar Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük’ün senaryosunu kaleme aldığı Histroy filminin ücretsiz gösterimi yapıldı.

“Bu topraklarla kültürel bağ kurulmalı”

Gösterimin ardından Mitoloji Film Festivali Sanat Yönetmeni Gökmen Küçüktaşdemir’in sorularını yanıtlayan Rıdvan Gölcük, Türkiye’de kültürel kimlik meselesine dikkat çekti. Gölcük, “Hâlâ Anadolu toprağını sahiplenmeyen, göçebe bir topluluk gibi davranan bir anlayış var. Oysa bu topraklar sahiplenilse ne çevre kirliliği bu boyuta ulaşır ne de kültürel zenginliklerin yok olmasına sessiz kalınır” ifadelerini kullandı.

Gölcük, 1071’in Anadolu’ya gelişin başlangıcı olarak görülmesinin eksik bir bakış olduğunu belirterek, “Atalarımız bu topraklarda daha önce de yaşadı. Atatürk’ün başlattığı kazılar bu gerçeği destekledi. Bu topraklarda yaşayanlar artık buraya ait olduklarını kabul etmeli ve kültürel kimlik konusunda ortak bir zeminde buluşmalı” dedi.

“Homeros İzmirli” vurgusu

“Homeros günümüze ne söylüyor?” başlıklı söyleşide konuşan Smirna Kazısı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, Homeros’un İzmirli olduğunu hazırladığı sunumla ortaya koydu. Ersoy; dönemin sikkelerini, vazolarını, duvar resimlerini, heykellerini, eğitim yapıları ve yazılı kaynakları kanıt olarak göstererek Homeros’un bu coğrafyayla bağını anlattı. Ersoy, Homeros’a ve yazdığı destanlara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

Festival Uzak Doğu’ya taşınabilir

Uluslararası Mitoloji Film Festivali Direktörü, yazar Gülşah Elikbank da festivalin kapsamı hakkında bilgi verdi. Etkinlikleri Uzak Doğu’ya taşımak için görüşmeler yaptıklarını aktaran Elikbank, “İnsanlığın ortak hikâyesini mitler ve filmler aracılığıyla anlatmayı sürdüreceğiz” dedi.

Urla Sinema Topluluğu Başkanı Çayan Bilgin ise topluluğun Urla’da düzenli etkinlikler gerçekleştireceğini belirtti.

Urla’da sanat dolu gece

Urla Atatürk Kültür Merkezi’ni dolduran sanatseverler, film gösterimi ve söyleşilerle dolu gecede sinema ve mitolojiyi bir arada yaşadı. Etkinlik, katılımcıların yoğun ilgisi ve alkışlarıyla sona erdi.