Son Mühür/ Osman Günden - Program kapsamında 22 Ocak Perşembe günü Çeşme Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi’nde “Toprak analizi sonuçlarının teslimi ve toprak verimliliği, bitki besleme, gübreleme eğitimi” gerçekleştirildi. 23 Ocak Cuma günü ise Alaçatı Deneyim Noktası’nda “Tarımsal sulamada su tasarrufu” başlıklı eğitim düzenlendi. Her iki buluşma da Çeşmeli çiftçilerin geniş katılımıyla tamamlandı.

Verimli ve sürdürülebilir üretim anlatıldı

Eğitimlerde; toprak analiz sonuçlarının doğru değerlendirilmesi, bitkinin ihtiyacına uygun gübreleme yöntemleri, sürdürülebilir üretim teknikleri ve tarımsal sulamada suyun etkin kullanımı ele alındı. Uzmanlar tarafından aktarılan bilgiler, uygulamaya dönük örneklerle üreticilerle paylaşıldı.

Alternatif ürün eğitimi 27 Ocak’ta

Tarımsal üretimde çeşitliliği artırmayı hedefleyen eğitim programlarının üçüncüsü, 27 Ocak Salı günü saat 14.00’te Çakabey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. “Aronya, ahududu, böğürtlen ve yaban mersini yetiştiriciliği” başlığıyla düzenlenecek eğitimde, alternatif ürünler ve katma değeri yüksek üretim modelleri ele alınacak.

Ücretsiz eğitimler sürecek

Ücretsiz olarak hayata geçirilen tarım eğitimlerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, BORSAV ve Çeşme Ziraat Odası iş birliğinde sürdürüldüğü bildirildi. Çeşme Belediyesi, üreticilerin bilgiye erişimini güçlendirmeyi ve sürdürülebilir tarımı desteklemeyi amaçlayan çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceğini açıkladı.