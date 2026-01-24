Trendyol Süper Lig’de Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdüren Göztepe, yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. İki köklü ekip, lig tarihinde 60. kez rakip olacak.

Maç saat 20.00’de Kadıköy’de oynanacak

Zorlu mücadele, Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, her iki takım açısından da ligdeki hedefler doğrultusunda büyük önem taşıyor.

Rekabette Fenerbahçe üstünlüğü dikkat çekiyor

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 59 Süper Lig maçında Göztepe 9 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe 27 kez sahadan galip ayrıldı. Rekabette 23 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Gol istatistiklerinde sarı-lacivertliler önde

Geride kalan 59 müsabakada Göztepe rakip fileleri 44 kez havalandırdı. Fenerbahçe ise bu süreçte 90 gol atarak hücumdaki üstünlüğünü ortaya koydu.

Göztepe’nin son galibiyeti 2021’de geldi

Göztepe, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 21 Şubat 2021 tarihinde aldı. Kadıköy’de oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Son maçlar dengeli geçti

Fenerbahçe, geçen sezon evinde oynadığı karşılaşmada Göztepe’yi 3-2 mağlup etti. Bu sezonun ilk yarısında ise Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

Gözler şimdi Kadıköy’de oynanacak bu kritik karşılaşmaya çevrildi. Göztepe, zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak Avrupa hedefini güçlendirmek istiyor.