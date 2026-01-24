Son Mühür/ Merve Turan - Efsane milli halterci Naim Süleymanoğlu, doğum günü olan 23 Ocak’ta Bornova’da düzenlenen törenle anıldı. Bornova Belediyesi tarafından baştan sona yenilenen Pınar Caddesi’nde dikilen heykelin açılışı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Halk oyunları gösterisinin ardından, Bulgaristan’da Türklerin maruz kaldığı baskılar Naim Süleymanoğlu’nun kendi sözlerinden oluşan dinletiyle aktarıldı. Rekorlarla dolu spor yaşamı ve üstlendiği tarihsel sorumluluk bir kez daha hatırlandı.

“Naim sadece sporcu değil, bir halkın sesi”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konuşmasında Süleymanoğlu’nun tarihsel rolüne dikkat çekti. Öztürk, Naim Süleymanoğlu’nun dünya halter tarihinin en büyük sporcularından biri olmasının yanı sıra Bulgaristan Türklerinin sesi ve meşalesi olduğunu belirterek, heykelin sportif başarıların ötesinde bir hafıza mekânı niteliği taşıdığını ifade etti.

Öztürk, 1984 sonrası sürecin Bulgaristan’daki zulmün dünyaya duyurulmasında kırılma noktası olduğuna işaret ederek, “Bu heykel, yalnızca madalyaları değil, bir halkın yaşadıklarını anlatıyor” dedi.

Ömer Eşki: “Bu heykel kocaman bir yüreği temsil ediyor”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında Pınar Caddesi’nin dönüşümünü ve Naim Süleymanoğlu’nun simgesel gücünü birlikte değerlendirdi. Eşki, “Naim Süleymanoğlu’nun kaldırdığı sadece halter değildi. O halterin üzerinde bir halkın acısı, hafızası ve onuru vardı. Bir insanın kendi ağırlığının üç katını aşan bir yükü kaldırabilmesi için yalnızca kas gücü yetmez; büyük bir yürek gerekir. Bu nedenle heykel gerçek ölçülerinde yapıldı. Çünkü hafızamızdaki Naim, yüreğiyle büyük bir insandır. Naim Süleymanoğlu yalnızca Bulgaristan Türklerinin değil, tüm Türk dünyasının ortak değeridir. Bugün Bornova’ya ve Pınarbaşı’na yeni bir anlam kazandırıldı” ifadelerini kullandı.

Kardeşinden unutulmaz anı

Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu da törende duygusal bir konuşma yaptı. Seul Olimpiyatları sonrası yaşanan bir basın toplantısını hatırlatan Süleymanoğlu, ağabeyinin rekorları yalnızca spor için değil, sesini milyonlara duyurmak için kırdığını anlattı. Paylaşılan anı, alandakilere duygu dolu anlar yaşattı.

Derneklerden ortak vurgu: Umut ve direniş

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Başkanı Sabri Mutlu, Naim Süleymanoğlu’nun Türk kimliğine sahip çıkma mücadelesinin simgesi olduğunu belirtti. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahim Nursoy ise Süleymanoğlu’nun yalnızca halter kaldırmadığını, mazlumların umudunu da omuzladığını vurguladı.

Kemalpaşa Muhtarı Mustafa Karadeniz ve Gürpınar Mahallesi Muhtarı Erkin Sarpkaya da konuşmalarında Bornova Belediyesi’ne teşekkür ederek Naim Süleymanoğlu’nun direniş ve umut kimliğine dikkat çekti.

Heykel alkışlarla açıldı

Konuşmaların ardından, Pınar Caddesi’nin Pınarbaşı merkezine uzanan kavşağında yer alan Naim Süleymanoğlu heykelinin açılışı protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla yapıldı. Alkışlar eşliğinde açılan heykel, Bornova’nın yeni simgelerinden biri olarak yerini aldı.