Ligin ikinci yarısına Afyonspor deplasmanında alınan golsüz beraberlikle başlayan Karşıyaka, geçtiğimiz hafta evinde lider Kütahyaspor’a 1-0 mağlup olarak zirvenin 7 puan gerisine düştü.

37 puanla ikinci sırada bulunan İzmir temsilcisi, Balıkesir deplasmanında kazanarak yeniden moral bulmayı hedefliyor.

Mücadele Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanacak

Balıkesir Atatürk Stadı’nda oynanacak karşılaşma yarın saat 17.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Kaan Kara düdük çalacak. Karşıyaka, 32 puanla 6’ncı sırada yer alan rakibini mağlup ederek üst sıralardaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Karşıyaka deplasman performansını yükseltmek istiyor

Kaf-Kaf, dış sahada oynadığı son 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Yeşil-kırmızılılar, Balıkesir deplasmanında kazanarak bu tabloyu lehine çevirmeyi amaçlıyor.

Balıkesirspor evinde kaybetmiyor

Balıkesirspor ise iç sahada dikkat çeken bir performans sergiliyor. Sezonun ilk haftasında Tire 2021’e mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, sonrasında sahasında oynadığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alarak taraftarı önünde yenilgi yüzü görmedi.

İlk maç Karşıyaka’nın olmuştu

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İzmir’de oynanan karşılaşmada Karşıyaka, 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu sonuç, Balıkesir ekibinin rövanş motivasyonunu artırıyor.