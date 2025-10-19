Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi, “Engellilik Odağında Sanatla Terapi Yaklaşımları Projesi” kapsamında önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Siew Tin Ang tarafından gerçekleştirilen Sanatla Terapi Atölyesi, engelliler ve ailelerinin üretim yoluyla sosyal becerilerini geliştirmeyi, psiko-sosyal iyilik hallerini desteklemeyi amaçladı.

Katılımcılar, resim, kolaj, heykel ve çizim gibi sanatsal araçlar aracılığıyla kendilerini ifade etme fırsatı buldu. Program kapsamında proje danışmanlarına ve gönüllü öğrencilere yönelik bilgilendirici sunumlar da gerçekleştirildi.

Üniversiteler ve dernekler iş birliği yaptı

Projenin Sanat Danışma Kurulunda; Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji ve Müzikoloji Bölümleri, Engelsiz Dokuz Eylül Koordinatörlüğü, Kâtip Çelebi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ile birlikte Art Terapi Derneği ve İzmir Engelsiz Sanat Derneği yer aldı.

Çalışmada ayrıca psikoloji, sanat ve mühendislik gibi alanlarda yüksek lisans ve doktora yapan gönüllü öğrenciler görev aldı. Projenin ilk aşamasında Siew Tin Ang ve Nursen Ener, gönüllü öğrencilere yönelik süpervizyon ve atölye çalışmaları yürüttü.

“Bu merkezde olmaktan mutluyum”

Türkiye’ye ilk kez geldiğini belirten Art Terapist Siew Tin Ang, deneyimlerinden memnuniyetini şu sözlerle paylaştı:

“Özellikle bu merkezde olmaktan çok mutluyum. Öğrencilerin motivasyonu çok yüksek. Projede yer alacak öğrenciler engelli bireylerle kamp çalışmaları yürütecek. Bu workshop ile onlara yol gösterici olmaya çalıştık.”

“Türkiye’de önemli bir adım atıldı”

İzmir Art Terapi Derneği Başkanı Nursen Ener, sanat terapisinin bir psikoterapi yöntemi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sanatsal malzemeleri bir araç olarak kullanıyoruz. Bu yöntem, özellikle sözel iletişimi sınırlı bireylerle çalışırken çok etkili. Bugünkü uygulama, Türkiye’de bu alanda atılan önemli bir adımdı.”

İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Tamer Özşeker ise gönüllü katılımcıların önemine dikkat çekerek, “Psikiyatri, sanat ve mühendislik bölümlerinden öğrenciler sürece gönüllü olarak destek veriyor. Sanat yoluyla iyi olma halini güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Sanat, iletişimi güçlendiriyor”

Atölyeye otizmli oğlu Emre ile katılan Mehmet Emiral, bu tür çalışmaların engelli bireyler için büyük önem taşıdığını söyledi. Emiral, oğlunun çamurla çalışırken iletişiminin güçlendiğini belirterek şunları dile getirdi:

“Bu çalışmalar çocukları sakinleştiriyor, özgüven kazandırıyor. Öğretmenleri dışında farklı insanlarla iletişim kurmayı öğreniyorlar. Oğlum güzel sanatlar alanında ilerlemek istiyor. Fotoğraf ve seramikte başarılı. Bu tür etkinlikler onun için büyük bir motivasyon kaynağı.”

“İyileşme ve paylaşım ortamı oluşturulacak”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü, sanatın birleştirici ve destekleyici gücünü sosyal hizmetin sahasıyla buluşturmayı hedefliyor. Süpervizyon, atölye ve terapi uygulamalarıyla başlayan bu süreç, engelli bireyler ve aileleri için bütüncül bir iyileşme ve paylaşım alanı oluşturacak.