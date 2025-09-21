Milli Eğitim Bakanı’nın ataması yapılmayan öğretmenlere yönelik, “sınavı kazanamadıkları için merdiven altı kurs açıyorlar” sözleri tartışma yarattı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), bu açıklamayı kabul edilemez bir aşağılamayla nitelendirerek, öğretmenlerin işsiz kalmasının sorumlusunun onların başarısızlığı değil, siyasi iktidarın yıllardır uyguladığı yanlış eğitim politikaları olduğunu belirtti.

“Sorun öğretmenlerde değil, iktidarın politikalarında”

Eğitim-Sen, yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

“Milli Eğitim Bakanı’nın ataması yapılmayan öğretmenleri hedef alan ‘sınavı kazanamadıkları için merdiven altı kurs açıyorlar’ sözleri, kabul edilemez bir aşağılamadır. Bugün yüz binlerce öğretmen adayının işsiz kalmasının nedeni, onların ‘başarısız’ olması değil, yıllardır yanlış uygulanan atama politikalarıdır. Eğitim fakültelerini gereğinden fazla kontenjanla doldurup, mezun olan gençleri atamayan bir sistemin yarattığı sorunları öğretmenlere yüklemek, sorumluluktan kaçmaktır. ‘Ataması yapılmayan öğretmenler’ yarattığınız sistemin asıl mağdurlarıdır. Bu sorununun baş sorumlusu ise yanlış eğitim politikalarını hayata geçiren siyasi iktidarın kendisidir.

“Bilimsel ve özgür eğitim savunulmalı”

Öğretmenler işsiz bırakılıp özel kurslara mahkûm edilirken, ‘tek kitap yeter’ anlayışıyla öğrenciler sorgulamayan, tek tip bireylere dönüştürülmek isteniyor. Oysa bilimsel, kamusal, demokratik ve laik eğitim; farklı kaynaklardan beslenen, düşünen ve sorgulayan bireyler yetiştirmeyi gerektirir. Biz öğretmenler olarak, aşağılanmayı değil, saygı görmeyi, işsizliği değil, güvenceli istihdamı, otoriter değil, bilimsel ve özgür eğitimi savunuyoruz. Sorun öğretmenlerde değil, yıllardır uygulanan yanlış eğitim politikalarındadır.”