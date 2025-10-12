Yaklaşık 160 yıldır ata tohumuyla yetiştirilen ve aromasıyla tanınan Çukurören biberi, mayıs ayında ekilip eylül-kasım aylarında hasat ediliyor. Toplandıktan sonra iplere dizilerek köydeki evlerin balkonlarında ve duvarlarında kurutulan biber, öğütülüp başta Ege Bölgesi ve İstanbul olmak üzere birçok kente gönderiliyor.

Geçen yıl 200 dekar alanda üretimi yapılan biberin ekim alanı, bu yıl 100 dekara kadar geriledi. Üretimdeki düşüşün en büyük nedeni, iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve barajlardaki su seviyesinin azalması oldu.

“Sular azaldıkça maliyetler yükseliyor”

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, bölge toprağının biberin aromasını belirleyen en önemli unsur olduğunu söyledi. Ürünün başka bölgelerde yetiştirildiğinde tadının değiştiğini vurgulayan Dündar, “Çukurören biberi, yemeklerin lezzetini artırıyor. Ancak bu sene barajlardaki doluluk oranı çok düştü, sadece 100 dekar alanda üretim yapabildik. Bu da verimi yarı yarıya azalttı.” dedi.

Dündar, “Dekar başına ortalama 2 ton ürün alıyoruz. Sular azaldıkça hem maliyet yükseliyor hem de su bulmakta zorlanıyoruz. Geçen yıl az da olsa yağış vardı, bu yıl neredeyse hiç olmadı. Havalar sıcak gidince verim de düştü.” ifadelerini kullandı.

Ata tohumu geleneği sürüyor

Mart ayında çimlendirilen tohumların nisan ve mayısta dikildiğini belirten Dündar, “Biberler ağustos ortasında kızarmaya başlıyor. Eylülde topluyor, iplere dizip kurutuyoruz. Pazarlamayı da kendimiz yapıyoruz.” diye konuştu.

Üreticilerden Mehmet Acar da su sıkıntısının hem verimi hem de üretim motivasyonunu olumsuz etkilediğini belirterek, “Eskiden her bahçede kırmızı biber görürdünüz. Şimdi su olmadığı için çoğu üretici ekemiyor.” dedi.