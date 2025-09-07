Türkiye ile Japonya arasındaki yüzyılı aşkın dostluk, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde kültür diplomasisinin zarif bir örneğiyle kutlandı. Dorak Holding’in organizasyonuyla UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi’ndeki Paşabağları ören yerinde düzenlenen özel konserde, dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Japon Kabuki tiyatrosunun genç temsilcisi Nakamura Hayato ilk kez aynı sahnede buluştu.

İki ülke arasında köprü

Etkinlik, Japonya’nın önde gelen seyahat acentesi Nippon Travel Agency (NTA) ve Coin Park’ın desteğiyle gerçekleşti. Türkiye ile Japonya arasındaki köklü bağların simgesi olan konser, iki ülkenin kültürel iş birliğini sanatsal bir dille pekiştirdi.

Kapadokya’yı Japonya’ya tanıtan ilk adım

1990’lı yıllardan bu yana Japon turistleri Türkiye’ye getiren Dorak Holding, Kapadokya’nın Japonya’da tanıtımında öncü rol üstlenmişti. Japon misafirlerin kültürel hassasiyetlerine uygun tur programları ve özgün deneyim tasarımlarıyla bölgeyi dünya çapında bilinir kılan holding, bu kez sanatı bir köprü olarak kullanarak iki ülkeyi bir araya getirdi.

Müziğin evrenselliği ile Kabuki’nin zarafeti

Konserde Fazıl Say, “Ses”, “Kumru”, “Karatoprak”, “Kaz Dağları”, “Yeni Hayat” ve “Alaturka Jaz” adlı eserlerini seslendirdi. Nakamura Hayato ise Kabuki tiyatrosunun geleneksel performanslarını sahneleyerek izleyicilere eşsiz bir deneyim yaşattı. Böylece evrensel müzik ile Japon halk tiyatrosunun özgün yorumu aynı sahnede buluştu.

Kabuki’nin genç yıldızı: Nakamura Hayato

1993 doğumlu olan ve ülkesinin en önemli oyuncu ailelerinden gelen Nakamura Hayato, Kabuki tiyatrosundaki yeteneğiyle Japonya’da büyük bir saygınlık kazanmış durumda. Dans, pandomim ve skeçleri bir araya getiren Kabuki geleneğini çağdaş bir yorumla sahneye taşıyan Hayato, bugün yalnızca Japonya’da değil, Avrupa ve ABD’de de geniş bir hayran kitlesine sahip.

Kapadokya’da tarihi bir gece

Bu özel etkinlik, yalnızca iki sanatçıyı değil, aynı zamanda iki farklı kültürü de buluşturdu. Kapadokya’nın doğal ve tarihi dokusu eşliğinde gerçekleşen konser, Türkiye-Japonya dostluğunun en anlamlı simgelerinden biri olarak tarihe geçti.

