Son Mühür- Dünyaca ünlü Fransız ressam Pierre-Auguste Renoir'ın oğlu Jean'i resmettiği, daha önce bilinmeyen bir eseri, Paris'te düzenlenen müzayedede 1,8 milyon avroya satıldı.

Daha önce hiç halka açık bir şekilde sergilenmemiş veya açık artırmaya çıkarılmamış olan yağlı boya eser, Renoir'ın arkadaşı ve öğrencisi olan Jean'in vaftiz annesi Jeanne Baudot'ya aitti ve eser mirasçılarına miras bırakıldı.

1890-1895 yılları arasında yapıldığı düşünülen eserde, Oscar ödüllü Fransız empresyonist yönetmenin ikinci oğlunun dadısıyla oturup oynadığı görülüyor.



Eser mükemmel durumda...



The Guardian'a konuşan sanat tarihçisi ve Renoir'ın eserleri konusunda uzman olan Pascal Perrin'e göre tablo " mükemmel durumdaydı ve hiçbir restorasyondan geçmemişti.

İlk satış fiyatının 1-1,5 milyon avro arasında olduğu tahmin edilen eser, müzayedede çok aşılırken, Drouot müzayede evinin açıklamasına göre eser artık " yabancı bir alıcının " koleksiyonunda yer alıyor.



Oscar ödüllü yönetmen...



Renoir'ın 1894 doğumlu oğlu Jean, 84 yaşında ölmeden birkaç yıl önce, 1975'te yaşam boyu başarısından dolayı Oscar ödülüne layık görüldü.

Yönetmen, oyuncu ve yazar olan Jean Renoir'in eserleri arasında, I. Dünya Savaşı sırasında Alman esirlerinden kaçmaya çalışan iki Fransız savaş esirinin hikayesini anlatan 1930'ların klasik filmi " Büyük Yanılsama " da yer alıyor.