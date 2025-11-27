Son Mühür- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle, TRT ve Koza Yayın A.Ş. ortak yapımı olarak hazırlanan “İBİ: Uzay Görevi”nin galası Ankara’da büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Etkinliğe TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, filmin senaristi ve yönetmeni Sinan Ölmez, yapımcılar Özgür Karaca ve Özgün Karaca ile çocuklar ve aileleri katıldı. Galada minik izleyiciler, İbi’nin arkadaşlarıyla etkileşimli etkinliklerde buluşarak eğlenceli anlar yaşadı.

“Tüm çocuklarımızı sinema salonlarına davet ediyoruz”

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk film olan “İbi: Doğu Ekspresi’nin Gizemi”ni hatırlatarak İbi’nin yeni bir macerayla sinema salonlarına döndüğünü söyledi.

Bu yılın altıncı animasyon ortak yapımının “İBİ” olduğunu belirten Güven, şu açıklamayı yaptı: “Hem çocuklarımızın pedagojik açıdan uygun içerikle buluşması hem de eğlenceli ve keyifli vakit geçirmeleri için tüm çocuklarımızı sinema salonlarına davet ediyoruz.”

Türkiye’de ilk kez kullanılan 2.5D tekniği dikkat çekti

Filmin senaristi ve yönetmeni Sinan Ölmez, yapımın Türkiye’de ilk kez kullanılan 2.5D animasyon tekniğiyle hazırlandığını belirtti.

TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan İbi çizgi dizisinin iki boyutlu bir yapım olduğuna dikkat çeken Ölmez, şöyle konuştu: “Biz, İBİ: Uzay Görevi’ni Türkiye’de ilk defa kullanılan özel bir animasyon tekniği olan 2.5D ile hazırladık.”

İbi ve arkadaşlarının uzayda geçirdikleri bir kaza sonucu bilinmeyen bir galaksiye sürüklendiğini anlatan Ölmez, hikayenin iki uzay ırkı arasında çıkmak üzere olan savaşı durdurmaya çalışmalarını konu aldığını söyledi.

Yerli animasyon için önemli bir adım

Yapımcı Özgür Karaca, yerli animasyonun gelişimi açısından “İBİ”nin taşıdığı öneme dikkat çekti. Çocukların çizgi diziyi keyifle takip ettiğini belirten Karaca: “Türkiye’nin her yerinde çocuklarımız, İbi ile bu filmde tekrar buluşacak.” dedi.

Film 28 Kasım’da vizyona giriyor

“İBİ: Uzay Görevi”, 28 Kasım Cuma günü Türkiye genelinde vizyona girecek. Yerli yapım, ailelere ve çocuklara hem eğlenceli hem de duygusal bir sinema deneyimi sunmayı hedefliyor.

Filmin konusu ne?

Film, barış, dostluk ve umut temalarını merkezine alarak izleyiciyi yeni bir uzay macerasına davet ediyor. Uzayda yaşanan beklenmedik bir kazanın ardından iki robot ırkı arasında çıkmak üzere olan büyük bir savaşın içine düşen İbi ve arkadaşları, hem eğlenceli hem de duygu dolu sahnelerle sinemaseverlerin karşısına çıkacak.