Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro, geçtiğimiz akşam sinema ve müzikseverleri unutulmaz bir geceye ağırladı. Vigor Sanat organizasyonuyla düzenlenen konserde, Türk sinemasının efsanevi oyuncusu Türkan Şoray ve Cahit Berkay Film Müzikleri Orkestrası sahne aldı.

'Türkan Şoray Film Müzikleri' adlı etkinlikte, Şoray’ın rol aldığı filmlerin unutulmaz müzikleri izleyicilerle buluştu.

Türkan Şoray sahneye çıkışıyla büyüledi

Gecenin en dikkat çekici anı, Türkan Şoray’ın 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin unutulmaz müziği eşliğinde sahneye çıkışı oldu. Yüzlerce kişi tarafından ayakta karşılanan Şoray, dakikalarca süren tezahüratlar ve alkışlarla konuklara tarihe geçen bir an yaşattı.

Şoray sahnede yaptığı konuşmada, “Ne güzel karşıladınız beni, alkışlarınıza çok teşekkür ederim. Bu güzel müziklerin sahibi Cahit Berkay’a bir kez daha teşekkür ediyorum. Filmlerime müzikleriyle ruh verdi, can verdi” diyerek duygularını paylaştı.

Cahit Berkay duygularını paylaştı

Usta müzisyen Cahit Berkay ise, “Müziklerime o ruhu siz verdiniz. Filmler sizin filmleriniz olunca ayrı bir heyecan yaşanıyordu. Size olan sevgimizden ve saygımızdan elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık” ifadelerini kullandı. Berkay’ın sözleri, gecede yaşanan coşkuyu daha da pekiştirdi.

'Devlerin Aşkı', 'Dila Hanım', 'Sultan' ve 'Bodrum Hâkimi' gibi Türk sinemasının önemli filmlerinin müzikleri, Cahit Berkay ve Cem Öget’in şefliğinde orkestrayla yeniden hayat buldu.

Konseri izleyenler, film müziklerinin sahnedeki canlı yorumlarıyla derin bir etki yaşadı ve gece boyunca unutulmaz anlar deneyimledi.