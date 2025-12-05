Son Mühür - 2020’de Khontkar ile ortak EP çalışması ‘RedKeyImmortalGang’ ve 2023 yılında çıkardığı solo albümü ‘Jenerasyon’ ile tanınan Young Bego, ‘Hissiyatı Bilmez’ ile dinleyicilerine merhaba dedi. 30 Mayıs’ta çıkan ‘Gothic Party’ isimli teklisiyle yeni albümünden ilk ipuçlarını veren sanatçı, ikinci single çalışması ile eşsiz, sert ve sivri dilli tarzını devam ettiriyor. Şarkıda ‘Onlar hissiyatımı anlamaz’ diyen Young Bego, hazırladığı müzik videoda bulunan çeşitli sahnelerde de kendisini eleştirenlere eğlenceli bir şekilde yanıt veriyor.

5 Aralık tarihinde Rootless Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlanan ‘Hissiyatı Bilmez’, günümüz yeni stil rage melodilerini geleneksel trap ritimleriyle buluşturuyor. Young Bego’nun sert ve bir o kadar da enerjik sözlerini işlediği bu yepyeni parçanın alt yapısında Hades, Sway ve Young Woody bulunuyor. Gothic Party’de gördüğümüz isimlerle çalışmaya devam eden sanatçının bu şarkısında da mix işlemleri Groza, mastering işlemleri ise Can Paşa imzası taşıyor.