Son Mühür / Yiğit Uzun - Ekranların sevilen kahramanı Niloya, arkadaşları Mete ve Tospik’le birlikte minik izleyicilerle buluşmak üzere İzmir’e geliyor. Türkiye'nin sekiz farklı şehrini kapsayan ve toplam 17 seans sürecek “Sürpriz Yumurta Müzikali” turnesinin İzmir ayağı, 30 Kasım Pazar günü 13.00, 15.00 ve 16.30 seanslarıyla Perla Sahnesi’nde gerçekleşecek.

TRT Çocuk ekranlarında ve 6 milyonun üzerindeki YouTube takipçisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Niloya, öğretici içerikleri ve eğlenceli şarkılarıyla çocuklara unutulmaz bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Türkiye’yi karış karış geziyorlar

Her ay farklı şehirlerde düzenlenen müzikaller ve gösterilerle yaklaşık 1,2 milyon çocuğa ulaşan Niloya ve arkadaşları; İstanbul, Kocaeli, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman’ın ardından İzmir’de sahne alacak. Turne boyunca çocuklara doğru beslenme, kişisel bakım, çevre bilinci ve hayvan sevgisi gibi önemli mesajlar verilecek.

Rengarenk bir yumurtanın macerası

Müzikalin merkezinde, Niloya ve Mete’nin tesadüfen bulduğu renkli bir yumurtanın gizemi yer alıyor. Bu yumurtanın kime ait olduğunu bulmak isteyen ikili, macera dolu bir yolculuğa çıkarak hem eğlenceli anlar yaşayacak hem de izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikâye sunacak. Yolculuğun sonunda ise kahramanları bekleyen cevap, seyircileri şaşırtacak.

Uzmanların görüşüyle hazırlandı

Senaryosu pedagog ve psikologların katkısıyla hazırlanan müzikal, çocukların psikolojik gelişimine destek olmayı hedefliyor. Niloya ve arkadaşlarının sahnede canlandıracağı eğitici ve eğlenceli içerikler, minik izleyicilere keyifli bir gün yaşatacak.

Niloya hayranları, 30 Kasım Pazar günü Perla Sahnesi’nde sürprizlerle dolu bu yolculuğa ortak olabilecek.